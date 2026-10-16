EAPN La Rioja advierte de que 75.000 riojanos y riojanas están en riesgo de pobreza o exclusión social - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 90.000 personas en La Rioja declaran que no podrían hace frente a una situación imprevista económica en sus hogares, unas 68.000 no podrían sustituir muebles, 42.000 no tienen su domicilio a una temperatura adecuada y unas 20.000 no pueden sustituir ropa. Estos son algunos de los datos extraídos del 16 Informe 'El Estado de la Pobreza' en la región que deja como el más preocupante que 75.000 riojanos y riojanas están en riesgo de pobreza o exclusión social.

Así lo han presentado los miembros de la junta directiva de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en La Rioja (EAPN La Rioja), Ana Ganuza, gerente de Fundación Pioneros, Juan Antonio Meléndez, coordinador general de Cáritas Diocesana de La Rioja, y Javier Porres, director gerente de Cocina Económica de Logroño.

Los datos del Informe AROPE de la Comunidad Autónoma de La Rioja recoge los últimos datos conocidos (2025) sobre el riesgo de pobreza y exclusión social en La Rioja. Este informe recoge que el 22,8 por ciento de la población riojana está en ese riesgo.

La pobreza es más intensa en las familias con hijos menores a cargo. En 2025, el 5,7 por ciento de la población riojana experimentó retrasos en el pago de facturas de suministros como la luz o el gas que, aunque es muy preocupante, es inferior al medio entre el total de población estatal situado en 9,3 por ciento.

En términos absolutos, unas 75.000 personas en La Rioja están en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que supone cerca de 2.000 más que el año anterior. Pese a ello, la tasa AROPE de La Rioja está en 2,9 puntos por debajo de la media estatal, una de las más bajas del país.

Del informe se desprende también que la vivienda y el empleo son los motores fundamentales de exclusión en nuestra comunidad.

En lo que respecta al sistema de protección social, el IMV ha sustituido en gran medida a las rentas mínimas autonómicas. Así, el número total de personas beneficiarias de algún tipo de prestación de garantía de renta ha aumentado de 2.451 a 3.102, y la mayoría de ellas son beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital.

TASA AROPE INFANTIL

Por otro lado, la nota negativa la aporta la tasa AROPE infantil, que crece por tercer año consecutivo (3 puntos) y se sitúa por encima de la media estatal. La pobreza es más intensa en las familias con hijos menores a cargo.

La tasa AROPE más baja corresponde a las personas de 65 años y más (12,2 %), grupo que además es el que más mejora respecto al año pasado, con una reducción de 7,3 puntos porcentuales.

En 2025, la tasa AROPE en La Rioja es más elevada entre quienes viven en hogares con niñas, niños y jóvenes económicamente dependientes (30,2 %), quienes viven en zonas urbanas (23,3 %), quienes tienen vivienda en alquiler a precio de mercado (45,3 %), quienes están en desempleo (56,6 %) y quienes tienen alguna discapacidad (29,4 %).

Con respecto al riesgo de pobreza, la tasa mejora en 1,0 punto porcentual respecto al año anterior, lo que supone unas 3.000 personas menos con ingresos por debajo del umbral de pobreza. El umbral de pobreza regional se situó en 13.242 euros, 1.022 euros por encima del umbral oficial estatal, un 8,4 % más.

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA

La evolución de la pobreza es diferente según el sexo. Entre las mujeres, la tasa de pobreza descendió hasta el 18,3 %, 2,5 puntos menos que el año anterior, mientras que entre los hombres aumentó 0,6 puntos, hasta el 18,6 %. Por edad, la incidencia más elevada corresponde a las personas menores de 18 años, con un 32,8 %, que encadenan tres años consecutivos de incremento. En cambio, las personas de 65 años o más presentan la tasa más baja, del 11,7 %, y registran la mayor mejora interanual, con una reducción de 3,5 puntos.

La pobreza afecta en mayor medida a determinados colectivos. Destacan las personas que viven en hogares con niñas, niños y jóvenes económicamente dependientes (26,0 %), quienes residen en zonas rurales (19,5 %), las personas que viven de alquiler (36,6 %), las personas desempleadas (37,0 %) y aquellas con alguna discapacidad (21,8 %).

En cuanto a la pobreza severa, en 2025 afecta al 7,6 % de la población de La Rioja, 1,1 puntos más que el año anterior. Este indicador considera a las personas que viven en hogares cuyos ingresos no superan los 679 euros mensuales por unidad de consumo. Las mayores tasas se registran entre las personas menores de 18 años (16,4 %), quienes viven de alquiler (16,7 %), las personas desempleadas (24,7 %) y quienes residen en hogares con niñas, niños y jóvenes económicamente dependientes (12,2 %).

CARENCIA MATERIAL Y SOCIAL SEVERA

La carencia material y social severa (CMSS) identifica a las personas que viven en hogares que no pueden afrontar siete o más bienes y servicios considerados básicos de un total de 13 establecidos para el conjunto de la Unión Europea.

En 2025, la carencia material y social severa en La Rioja se sitúa en el 4,3 %, lo que equivale a unas 14.000 personas.

La incidencia de la carencia material y social severa es mayor entre determinados grupos de población. Las tasas más elevadas corresponden a las personas desempleadas (20,1 %), las personas con discapacidad (6,8 %), quienes viven de alquiler (6,1 %) y la población menor de 18 años (5,7 %). También presentan valores superiores a la media las personas que viven en hogares con niñas, niños y jóvenes económicamente dependientes (4,7 %) y quienes residen en zonas urbanas (4,7 %).

BAJA INTENSIDAD EN EL EMPLEO EN EL HOGAR

El factor de baja intensidad de empleo por hogar (BITH) de la tasa AROPE mide la proporción de personas de entre 0 y 64 años que viven en hogares cuyos miembros en edad de trabajar solo alcanzan a utilizar menos del 20 % de su potencial laboral. En 2025, el 7,4 % de la población de La Rioja en este grupo de edad vive en hogares con baja intensidad laboral, lo que equivale a unas 19.000 personas.

Este indicador registra un empeoramiento significativo respecto al año anterior, con un incremento de 2,2 puntos porcentuales, equivalente a unas 6.000 personas más. No obstante, la tasa riojana se mantiene 0,6 puntos por debajo de la media estatal (8,0 %) y sitúa a La Rioja como la sexta comunidad autónoma con menor BITH.

A más largo plazo, la evolución muestra una tendencia de mejora: desde 2015, la tasa BITH se ha reducido en 3,8 puntos porcentuales. Para ampliar la comparación histórica, la metodología anterior -que considera a la población de 0 a 59 años- permite observar que en 2025 la tasa se encuentra 4,4 puntos porcentuales por encima de la registrada en 2008, antes de la Gran Recesión.

OTROS DATOS

El informe se detiene, asimismo, en el análisis de la renta media y la desigualdad. La renta media por persona en La Rioja es de 15.654, prácticamente la misma que la renta media estatal (15.620 euros).

En general, las mujeres y los menores tienen ingresos medios más bajos, lo que refuerza la idea de que los hogares con menores son más vulnerables. También presentan rentas inferiores quienes viven en zonas rurales, en alquiler o están desempleados. También las personas con discapacidad.

Si de nuevo se toma solamente a la población riojana que vive bajo el umbral de pobreza, la cifra aumenta considerablemente: el 31,9 % de las personas en pobreza de esta región tienen un gasto elevado en vivienda, lo que supone 3,6 puntos porcentuales más que el dato estatal (28,3 %).

Según Índice del Precio de la Vivienda (IPV) del INE, desde el año 2015 hasta 2025 el precio de compraventa en La Rioja ha aumentado un 66,3 por ciento. Según el IPVA, el coste del alquiler también se ha incrementado de manera constante desde 2015. Respecto a ese año en 2024 el alquiler es un 19,6 % más caro, cifra que asciende hasta el 32,3 % si se tiene en cuenta únicamente los nuevos contratos.