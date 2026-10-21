Ediciones Universidad de Salamanca publica la obra 'Diccionario feminista: conocer para transformar' - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ediciones Universidad de Salamanca ha publicado la obra 'Diccionario feminista: conocer para transformar', coordinada por Eva Tobías Olarte y Andrea Gutiérrez García, profesoras de la Universidad de La Rioja.

Una obra académica y divulgativa articulada en veinticuatro capítulos que sintetizan el corpus conceptual de la teoría y la praxis feminista contemporánea, la cual ya se encuentra a la venta en librerías.

A través de un enfoque interdisciplinar, el libro aborda dimensiones jurídicas e institucionales como la discriminación por razón de sexo, la transversalidad de género, las acciones positivas, los planes de igualdad, el principio de presencia equilibrada y la brecha salarial.

La cotidianidad en el espacio público o los sesgos algorítmicos en la inteligencia artificial son otros de los conceptos que introduce esta obra.

En el 'Diccionario feminista' se reflexiona, también, sobre los ámbitos clave de la educación y la historia como la coeducación, la alfabetización femenina, la profesionalización del magisterio, la segregación escolar y la educación sexual.

"Necesitamos palabras que nos permitan teorizar nuestras prácticas, y nos ayuden a comprender el significado de lo que hacemos", señalan las coordinadoras de la obra.

En el prólogo, Rosa Cobo Bedía, profesora de la Universidad de La Coruña y escritora feminista, afirma que "un diccionario de feminismo tiene que ser a la fuerza un análisis de la desigualdad de sexo/género en las sociedades patriarcales".

"Se consulte el término que se consulte, todos ellos deben remitir a la desigualdad, opresión, subordinación y explotación de la que son objeto las mujeres en las sociedades contemporáneas", añade.

Cobo considera que "este texto es una herramienta de trabajo muy relevante para nuestro alumnado, pero también para aquellas personas que quieran adentrarse por los sinuosos caminos de la desigualdad y su objetivo sea conocer en profundidad la sociedad que habitan".

'Diccionario feminista: conocer para transformar' es una obra colectiva, coordinada por Eva Tobías Olarte, profesora de Derecho Administrativo, y Andrea Gutiérrez García, profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Rioja.

En su elaboración han colaborado, además de ellas, como autoras, Carmen Castro García, Santiago García Campá, María Isabel Menéndez Menéndez, Patricia Nieto Rojas, Anna Ortiz Guitart, Beatriz Ranea Triviño, Victoria Robles Sanjuán, Maite Ruiz de Larrinaga López y David San Martín Segura, este último profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Rioja.