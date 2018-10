Ejecutivo regional, disconforme con el procedimiento del Ministerio en el reparto de menores extranjeros no acompañados

Publicado 26/10/2018 17:18:04 CET

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha mostrado su disconformidad por el procedimiento que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, está siguiendo con respecto a la distribución de Menores Extranjeros no Acompañados entre las diferentes comunidades autónomas.

De esta forma, tras la reunión de la Mesa de Coordinación Interterritorial celebrada esta mañana, la directora general de Servicios Sociales, Celia Sanz, ha manifestado que "consideramos que institucionalmente no se está actuando de forma correcta en este asunto, en primer lugar, porque en la reunión no hemos contado con el Real Decreto elaborado por el Ministerio y, por tanto, no hemos podido conocer la financiación y el reparto establecido de forma definitiva y, en segundo lugar, porque no se han atendido las consideraciones trasladas por nuestra comunidad".

En definitiva, ha añadido la directora general "el Ministerio no ha ofrecido información detallada sobre el procedimiento de reparto en el que estaba trabajando, ni ha abierto posibles canales de diálogo con las comunidades autónomas para poder concretar el número de menores que podríamos acoger y la financiación que sería necesario recibir para ofrecerles la mejor asistencia".

"El Gobierno de La Rioja siempre ha expresado su disposición a acoger a estos menores, de hecho, ya son seis los que residen actualmente en nuestra comunidad, tras recibir a tres menores más hace sólo unos meses ante el requerimiento urgente de Melilla, y no se está percibiendo ninguna ayuda económica por ello", ha explicado Sanz.

Además, de acuerdo a las palabras de Sanz, "ya le manifestamos al Ministerio, en una reunión que mantuvimos el pasado 5 de septiembre, que el Registro de menores en el que se estaban basando para realizar la distribución, no estaba actualizado y, por tanto, no reflejaba la realidad de cada autonomía".

"Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer la mejor atención a unos menores que somos conscientes están viviendo una complicada situación de desarraigo, y seguimos manteniendo nuestro compromiso a este respecto", ha concluido.