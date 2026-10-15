'Elecciones para todos los gustos': nuevos planes de Rioja avivan la hostelería madrileña en su segunda fase de campaña

'Elecciones Para Todos Los Gustos', Nuevo Mensaje De La Segunda Fase De Campaña De La Doca Rioja - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rioja continúa en las calles, bares y restaurantes de Madrid con un nuevo mensaje y más propuestas para disfrutar del vino, que se extenderán hasta finales de noviembre. La Denominación de Origen Calificada (DOCa) ha instalado una nueva lona de gran formato (700 metros cuadrado) en la Glorieta de Bilbao, uno de los enclaves más emblemáticos y transitados de la capital. Bajo el mensaje 'Elecciones para todos los gustos: Rioja Tinto. Rioja Blanco. Rioja Rosado', la creatividad conecta la actualidad informativa con uno de los grandes atributos de la Denominación: la diversidad de sus vinos y su capacidad para adaptarse a diferentes preferencias y ocasiones de consumo.

Esta versatilidad de estilos de la DOCa es capaz de responder a la demanda de distintas referencias vitivinícolas: según datos de la consultora especializada NielsenIQ, durante el primer semestre de 2026 la cuota nacional de consumo de vino blanco de Rioja siguió creciendo y ronda ya el 9%. Por su parte, la cuota de consumo de rosados de Rioja a nivel nacional continuó evolucionando positivamente y supera ya el 22%, según los últimos datos disponibles.

La acción se desarrolla en el marco de "Rioja es muy de Madrid", la propuesta de ocio y dinamización del consumo en la hostelería con la que la Denominación está conectando sus vinos con los códigos culturales, sociales y gastronómicos de la ciudad.

Desde el 17 de septiembre y hasta finales de noviembre, Rioja ha desarrollado una ambiciosa agenda, con más de 200 planes en más de 130 establecimientos buscando estar presente en las conversaciones de la ciudad, en sus planes, en sus bares, mercados y restaurantes, acompañando a madrileños y visitantes en sus planes cotidianos. Hasta hoy, se estima que más de 4.000 personas han disfrutado de Rioja en barras y terrazas de algunos de los establecimientos más emblemáticos de Retiro y Centro.

"Rioja es una marca ampliamente reconocida por el consumidor; nuestro reto es que esa notoriedad se traduzca en más ocasiones de consumo. Un aperitivo, un tardeo o un cocido nos permiten formar parte de planes que los madrileños ya disfrutan. Las actividades que proponemos en nuestra campaña también nos permiten ampliar la imagen que se tiene de Rioja: quien pide un tinto puede descubrir nuestra gran diversidad con un blanco o un rosado y encontrar un motivo más para volver a elegirnos", explica Iñigo Tapiador, director de Marketing y Comunicación del Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

CATAS CON DJ Y RIOJA, RUTA DE COCIDO Y TARDEO EN EL MERCADO

Tras la buena acogida de los planes desplegados hasta la fecha, el foco se pone ahora en uno de los momentos más característicos de la vida social madrileña: el tardeo. Durante octubre y noviembre, ocho establecimientos y wine bars de referencia de la capital acogerán experiencias que combinarán vino, gastronomía y música, con sesiones de DJs adaptadas a las distintas variedades de vinos de Rioja (blancos, tintos, rosados), para descubrir estilos de Rioja en un ambiente diferente y divertido.

Además de las actividades en barras, que continuarán en Chamberí, Chamartín y barrio de Salamanca, las primeras citas en wine bars tendrán lugar el 15 de octubre en Ramsés y el 16 de octubre en Rocacho, y concluirán el 26 de noviembre con Arzábal Bernabéu. Todos los planes se pueden conocer en la agenda riojaesmuydemadrid.com.

Noviembre también traerá nuevas propuestas para disfrutar de Rioja en uno de los escenarios más representativos de la gastronomía madrileña: la Denominación tomará el Mercado de Vallehermoso los fines de semana del 13 al 28 de noviembre, con una invitación a descubrir sus vinos saltando de puesto en puesto. Además, los sábados 14, 21 y 28 de noviembre Rioja pondrá música en directo para sumar una nueva dimensión a la experiencia. En concreto, Rubén Pozo (exintegrante de Pereza), Nat Simons y Marcos Cao (La Sonrisa de Julia) actuarán en esas fechas, respectivamente, de la mano de Rioja.

Y como no podía faltar, si hay un plato que forma parte de la tradición gastronómica de la capital, ese es el cocido madrileño. Rioja reivindicará este clásico de la cocina local durante el mes de noviembre en restaurantes emblemáticos como La Bola, Malacatín y Casa Jacinto, entre otros.

RIOJA Y MADRID, UNA RELACIÓN ESTRECHA

Con 'Rioja es muy de Madrid', la DOCa continúa reforzando su relación histórica con la capital a través de una estrategia que combina acciones exteriores y experiencias vinculadas a la gastronomía y al ocio. La propuesta parte de una idea clara: Madrid es mucho más que un mercado estratégico para Rioja; es también un escaparate de las nuevas formas de disfrutar del vino y marca tendencia.

En conjunto, contando tintos, blancos, rosados y espumosos, se estima que, en el ejercicio de 2025, la DOCa Rioja comercializó más de 15 millones de botellas en el área metropolitana de Madrid, manteniéndose como la Denominación de Origen líder en esta zona, donde acapara cerca de una cuarta parte de las ventas de vino con DO, según datos de la consultora NielsenIQ.