La embajadora de Irlanda en España inaugura la exposición 'The Irish in Latin America' en la biblioteca pública

Publicado 10/03/2019 12:13:35 CET

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Síle Maguire, embajadora de Irlanda en España, inaugura este lunes, 11 de marzo, la Exposición 'The Irish in Latin America' en la Biblioteca Pública de La Rioja -c/ Merced nº 1; y será recibida por Julio Rubio García, rector de la Universidad de La Rioja.

Esta exposición -cedida por el Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda y la Embajada de Irlanda en España- forma parte de las actividades organizadas por la Universidad de La Rioja para celebrar la festividad de San Patricio 2019.

La embajadora de Irlanda en España, Síle Maguire, será recibida por la mañana por el rector Julio Rubio García en la Universidad de La Rioja, mientras que a las 19,00 horas participará en la inauguración oficial de la Exposición 'The Irish in Latin America', que muestra la influencia de diversas figuras irlandesas en el desarrollo de América Latina.

En este acto de inauguración participarán, además, Leonor González Menorca, consejera de Desarrollo Económico del Gobierno de La Rioja; M.ª Pilar Agustín Llach, vicerrectora de Responsabilidad Social; y la profesora Melania Terrazas.

Junto a esta exposición, el 12 y 13 de marzo se celebrará el II St. Patrick's Day International Seminar: Irish Itinerary 2019 (EFACIS) and Women in Irish Culture, que contará con la presencia del escritor irlandés Alan McMonagle, de investigadores, profesores y estudiosos de Irlanda.

Además, el martes 12 de marzo el grupo Illo-Gronio ofrecerá un concierto a las 20,30 horas en La Gota de Leche y el miércoles 13, a las 21,30 horas en el Pub Covent Garden (C/ Siete Infantes, se entregarán los premios del Concurso de Carteles 'St. Patick's Day, Guinness and Women in Irish Culture'.

El II St. Patrick's Day International Seminar: Irish Itinerary 2019 (EFACIS) and Women in Irish Culture está financiado por la Comisión de Actividades Culturales de la UR y está organizado por el Centre of Irish Studies Banna/Bond, perteneciente a EFACIS.

Además, cuenta con la colaboración La Rioja Turismo, la Embajada de Irlanda en España, el Departamento de Asuntos Exteriores, EFACIS, AEDEI, SILAS, la Facultad de Letras y de la Educación, la Escuela de Máster y Doctorado, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y el Grupo de Investigación 'Representaciones de Identidades en Textos Literarios y Fílmicos en Habla Inglesa' (GRID); La Gota de Leche, Covent Garden, Guinness, el sindicato STAR, Viña Tondonia, Isul y Apícola Montemiel.