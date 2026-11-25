Archivo - La ampliación de la Escuela Infantil Municipal 'Santos Mártires' de Calahorra sale a contratación por 278.867 euros - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Archivo

LOGROÑO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mesa de contratación, reunida esta mañana, ha propuesto adjudicar el contrato mixto de obras de ampliación de la Escuela Infantil Municipal 'Santos Mártires' de Calahorra, que incluye la aportación del proyecto técnico y estudio de seguridad, a la empresa Metro7 Edificación Singular y Construcción Sostenible S.L. por el precio de 351.154,27 euros. Un importe que supone una baja de 1,20% respecto al tipo de licitación.

El Ayuntamiento de Calahorra con la colaboración del Gobierno de La Rioja va a ampliar este centro educativo infantil con la construcción de dos nuevas aulas destinadas preferentemente al alumnado de 1 a 2 años.

Esta obra incrementará la oferta de plazas, reducirá las listas de espera y dará respuesta a la necesidad existente en Calahorra en la actualidad.

La ampliación de la Escuela Infantil Municipal 'Santos Mártires' supondrá una mejora importante de este servicio público esencial, favoreciendo la atención educativa desde las primeras etapas de la vida y facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral.

Ayer, la Junta de Gobierno Local aprobó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Calahorra y la Consejería de Educación y Empleo para la financiación de la ampliación y el equipamiento de este centro educativo infantil.

A través de este acuerdo, el Gobierno de La Rioja se compromete a aportar el 100% del coste de la obra, el equipamiento y los honorarios correspondientes a la redacción del proyecto.

Esta mañana, también se ha celebrado la mesa de contratación para valorar la propuesta de adjudicación de la dirección de obra, dirección de ejecución de obra y la coordinación de seguridad y salud de la ampliación de la Escuela Infantil Municipal 'Santos Mártires'.

La propuesta acordada ha sido la presentada por el estudio Muneta Arquitectura S.L.P., por importe de 11.253 euros.

Ambas propuestas de adjudicación deberán ser aprobadas por la Junta de Gobierno Local.