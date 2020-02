Un empresario declara en el juicio que salpica a Muñoz que Bellomonte "no tenía capacidad financiera ni técnica"

"Hay un ingeniero mío que todavía le tiro de las orejas porque nos metimos en un berenjenal"

El empresario fotovoltaico que compró los huertos solares de Manjarrés y Santo Domingo a Bellomonte ha declarado hoy, a petición de las defensas en el juicio que salpica al exconsejero Juan José Muñoz por la construcción, en presunto tráfico de influencias y estafa, de parques solares, Bellomonte acumuló "un montón de deudas" y "no tenían capacidad financiera ni técnica".

Hoy se ha celebrado una nueva jornada (la número trece) del juicio que sienta en el banquillo de los acusados a, entre otros, el exconsejero de Hacienda Juan José Muñoz por los delitos de tráfico de influencias, estafa y blanqueo a través de la sociedad Emfrisa, con el inicio de las testificales por parte de la defensa.

Emfrisa vendió el parque solar de Torremontalbo a Bellomonte y, hoy, la defensa ha llamado a testificar al empresario que compró a Bellomonte otros dos parque solares. La experiencia, según ha relatado, fue tan negativa que ni se planteó, aunque se lo propusieron, comprar también el de Torremontalbo.

Empresario fotovoltaico desde 2004, dedicado a la construcción, mantenimiento, y tenencia de huertos solares, ha confesado hoy: "Hay un ingeniero mío que todavía le tiro de las orejas, porque nos metimos en un berenjenal..."

Ha relatado cómo en marzo de 2008, coincidiendo con el que ha calificado como el "año del boom fotovoltaico" entró en contacto con los dos administradores de Bellomonte (que son los que acusan a Muñoz, su mujer y otros empresarios de estafa y blanqueo) porque plantean cinco parques fotovoltaicos en La Rioja.

Su empresa se dedica a huertos solares en Castilla La Mancha, pero también tiene "grandes amigos" en Tudela y, a través de éstos, se enteró de que estaban haciendo proyectos en La Rioja. Su contacto fue uno de los acusados, A.G.C.

Pagó a Bellomonte seis millones de euros por los parques de Manjarrés y Santo Domingo (la mitad del valor porque no tenían placas solares). "El pacto", ha contado, "era pagar a todos los proveedores" con ese dinero, dado que la obra civil, la estructura y "todo eso" estaba "sin pagar".

Ha concretado que el pago a Bellomonte fueron tres millones de euros en placas (que necesitaban para Nájera); 1,2 millones para los administradores y "el resto para el pago a los distintos proveedores", porque "salvo el trabajo de ingeniería el resto estaba sin pagar".

Ha calificado lo que ocurrió después como un "desgaste". "En los siguientes meses fue llamando a nuestra puerta bastante gente", ha relatado en relación a los proveedores a los que Bellomente adeudaba. "En qué momento me metí en este lío", ha dicho.

Así pues, no dedicó ni segundos a pesar la compra del parque de Torremontalbo, entre otras cosas, porque su interlocultor, A.G.C, no estaba de intermediario en ese parque.

"Me encasquetaron dos parques que si no llego a entrar yo no se hubiesen podido hacer, así que cuando me plantearon ese parque, tardé pocos segundos en tomar la decisión", ha dicho.

Acabó, ha aseverado, "hasta el gorro" porque "aunque a priori estaba todo hecho, en realidad no estaba todo hecho; abrías los armarios y estaban vacíos", así que le reclamó a su ingeniero: "Vas a una instalación y no abres los armarios". Por ejemplo, "el material de los seguidores valía un millón de euros y no lo habían pagado".

Tras la sesión de hoy, el 2 de marzo comparecen los testigos, y también investigados en una causa paralela, Florencio Nicolás (exdirector general de Industriaactual director general de la Cámara de Comercio), Rubén Celorrio (ingeniero) y Jesús Aguado (entonces delegado de Iberdrola).