LOGROÑO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El enfermero riojano Néstor Martínez Lamata consigue el 2º premio del concurso nacional #FotoEnfermería2020, en la categoría de Instagram. En una nota de prensa, el Colegio de Enfermería riojano ha recordado que el Consejo General de Enfermería, con la colaboración de Novartis, inició el 1 de enero de 2020 la cuarta edición del certamen.

Un concurso de fotografía que se ideó con el objetivo de dar a conocer la imagen real de las enfermeras y se ha convertido en mucho más: en un diario visual de la pandemia. Cuando se comenzó esta edición del concurso, ni organizadores ni participantes adivinaban lo que se aproximaba y, pese a que en los momentos más duros de la crisis se tuvo que suspender, la respuesta ha sido emocionante.

Cientos de enfermeras y enfermeros de toda España han canalizado sus frustraciones y su esperanza, lucha y fuerza para salir de la pandemia a través del arte de la fotografía. Una multitud de participantes han querido contribuir para dejar una huella visual -y muy real- sobre todo lo que de forma sobrevenida han tenido que vivir durante largos meses.

El jurado, compuesto por enfermeras y enfermeros del Consejo General de Enfermería y fotógrafos de reconocido prestigio a nivel nacional, lo ha tenido muy complicado para elegir las fotografías ganadoras del concurso. Seis instantáneas que, atendiendo a los criterios del jurado, son las que destacan por su calidad técnica y la imagen de la profesión que reflejan en ella. Seis enfermeras y enfermeros que recibirán los premios en metálico de 1.000, 500 y 250 euros y el reconocimiento de que sus fotografías son las ganadoras de esta edición tan atípica del concurso.

Los premiados en la categoría General han sido: 1. Son las 20:00 de Teresa Marco (Barcelona). 2. Cruda realidad. Ángela García (Madrid). 3. El día a día en la Atención Primaria. Antonio Atanasio (Ciudad Real).

Los premiados en la categoría Instagram han sido: 1. Mírame, tú puedes, empuja. Eva C. Montero Rodríguez (Guadalajara). @evacmr 2. Cuidando a los peques, Néstor Martínez Lamata (La Rioja). @helenaontoria 3. Almas, Esther Lagares (Huelva). @estherzity

El segundo premio de esta última categoría se lo ha llevado un enfermero riojano que trabaja con la especialidad de Pediatría en la Fundación Hospital de Calahorra desde hace 20 años, más concretamente en la planta de hospitalización quirúrgica, donde se atiende a pacientes quirúrgicos, pediatría y maternidad.

Néstor Martínez Lamata afirma ser "aficionado a la fotografía desde hace muchos años y me gusta ir con la cámara cuando viajamos en familia. Además realizo las fotos a mi mujer -@helenaontoria-, que tiene un Instagram de moda y belleza". No obstante y a pesar de su amor por la fotografía, no suele presentarse a los concursos, porque indica que "soy vergonzoso, aunque quedé segundo en otro concurso hace 10 años". En esta ocasión se animó cuando leyó la convocatoria de este concurso "y pensé si era capaz de conseguir, por lo menos, llegar a la final y mira*".

Sobre la foto ganadora con el segundo premio de Instagram sostiene que "trabajar con niños es algo especial. Sientes lo vulnerables que están. Son arrancados de golpe de todo lo que les da seguridad: su casa, su familia, juguetes quería que se reflejara todo eso en la foto, además, ya había visto el día anterior que la luz era muy bonita a esa hora". Una vez conseguido este premio, su satisfacción es triple: por él mismo y "porque me ayudó mi mujer y mi hija es la modelo", por lo que Néstor Martínez Lamata no puede por menos que "dar las gracias al jurado del certamen FotoEnfermería2020 y a todos aquellos que nos han ayudado a ganar con esta foto, dándonos likes y compartiendo la publicación".

En esta edición, en la categoría Instagram se han ido clasificando mensualmente para la final, las dos fotos que más "me gusta" han recibido, en total 24 fotografías.