Un equipo de ingenieros de la Universidad de La Rioja desarrollará un nuevo sistema de anclaje de señales verticales

Publicado 14/05/2019 17:44:30 CET

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de ingenieros de la Universidad de La Rioja desarrollará un nuevo sistema de anclaje para las señales verticales de las vías públicas por encargo de la Consejería de Fomento del Gobierno de La Rioja de forma que la sustitución de las señales se realice de forma más rápida, económica y segura.

El proyecto, que ha sido contratado a través de la Oficina para la Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI) de la UR, ha sido presentado por el rector de la Universidad de La Rioja, Julio Rubio; el consejero de Fomento, Carlos Cuevas; y el director de la investigación, el catedrático de Ingeniería Eléctrica de la UR Emilio Jiménez Macías.

El grupo DEMAS (Design Modeling and Simulation in Science and Engineering) será el responsable de llevar adelante el proyecto denominado oficialmente 'Sistema innovador de anclaje para señalización vertical en vía pública'.

Actualmente, cuando una señal vertical se derriba por el impacto de un vehículo -habitualmente- el coste de restituirla es mayor que el de colocar una nueva señal, puesto que el anclaje existente no permite poner de nuevo una señal sin antes tener que hacer labores costosas -en tiempo y dinero- de retirada de material para poder volver a poner una señal.

El grupo de investigación propone solventar el problema mediante una pieza que permite la restitución de la nueva señal sin las costosas labores de retirada de parte de la zapata de anclaje, mejorando el proceso de sustitución que se realiza actualmente. No obstante, esa pieza también entraña cierta dificultad de fabricación y montaje, y sería preferible un sistema de sustitución que fuera sencillo y económico.

En esa línea, el grupo va a investigar un nuevo sistema que permita restituir la señal a un coste reducido, con escasa complejidad técnica, y que además sea más seguro para los ocupantes de los vehículos que pudiesen impactar con la señal.

6 FASES

Tarea 1: Investigación del estado de la técnica sobre sistemas de fijación de señalización vertical en vías públicas. Confección de una memoria de contenido.

Tarea 2: Aplicación de los resultados de la investigación para el diseño de un nuevo dispositivo. Estudio de materiales. Materialización del nuevo proceso en plano, esquema o diseño. Confección de una memoria de contenido.

Tarea 3: Desarrollo de memoria para protección industrial del nuevo dispositivo mediante solicitud de patente de investigación nacional.

Tarea 4: Desarrollo de prototipo de laboratorio en base a las tareas 2) y 3).

Tarea 5: Ensayos del prototipo de laboratorio en instalaciones de la Universidad de La Rioja. Confección de una memoria de ejecución.

Tarea 6: Fabricación de prototipo funcional operativo, validación y re-ajustes del dispositivo en instalaciones de la Dirección General de Obras Públicas y Transportes. Confección de una memoria de ejecución.