Escobar aboga por trabajar por Logroño "más abierto,verde, humano" con "presente y futuro" y "con la gente en el centro"

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad 2026 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde Conrado Escobar ha abogado, en su intervención final para cerrar el Debate sobre el Estado de la Ciudad, por trabajar hacia un Logroño "más abierto, más verde, más humano", por una ciudad "que tiene presente, que tiene futuro" y "con la gente en el centro". "Hagamos todos un Logroño mejor", ha sentenciado.

Tras los discursos esta mañana de todos los Grupos Municipales, el regidor municipal logroñés ha recordado que "acabamos el último Debate sobre el Estado de la Ciudad de este mandato", en el que ha valorado que "cada uno se ha expresado y se lleva su particular opinión".

Un marco municipal que ha querido resaltar porque, en sus palabras, "la buena política donde está muy presente es en los ayuntamiento, porque somos primeros servidores públicos, somos la herramienta silenciosa que permite que España funcione, que vertebra España con mayúscula".

Ha destacado, de este modo, tres planos: "fuera, la gente; y dentro el rigor funcionarial y el debate político como el de hoy" en el que ha reseñado especialmente "el papel fundamental de todos los grupos, porque, más allá de las diferencia, entre todos, buscamos mejorar la vida de los ciudadanos".

Por eso, se ha mostrado Conrado Escobar "orgulloso de compartir esta vetapa con ustedes", al tiempo que ha recordado que, tras la cita electoral de mayo de 2027, "vamos a una nueva conformación de la Corporación, que diseñarán no los partidos, sino quienes están fuera, quienes votan, que son a quienes nos debemos".

Ha reivindicado por ello, la necesidad de "exigir proyectos, aunque ciertos anuncios se puedan quedar en meras aspiraciones, pero merece la pena seguir porque hay que soñar para ganar el futuro". Y, así, ha recordado la vieja reivindicación de mejores comunicaciones para la ciudad.

Un Logroño que "debe crecer a escala humana, con más oportunidades para todos, porque cuando decimos que la ciudad avanza hablamos de una ciudad que recupera oportunidades y busca su futuro", un camino en el que ha llamado a "recuperar la confianza de gente, entre instituciones, de los barrios, de todos los que nos mira cotidianamente".

Ha apostado el alcalde porque "hay que escuchar, gestionar y, cuando toca, rendir cuentas, porque, por encima de cualquier diferencia política, está Logroño y el derecho de sus vecinos a que la ciudad mejore".

Por eso, "hemos hablado de vivienda, de movilidad, de turismo, de cultura, de actividad económica, todos con algo de aportar", colocando por encima de todo "la idea capital, que es la convivencia", y ha querido, en este sentido, valorar "lo ya logrado, con intervención de todas las Corporaciones".

"La ciudad necesita continuidad, capacidad de llegar a acuerdos y de pensar en las próximas generaciones. Hay que avanzar con las personas en el centro, sigamos trabajando por una ciudad de Logroño más abierta, verde, próspera, humana. Porque Logroño tiene presente, futuro y tiene sobre todo gente con ganas de vivirlos. Sigamos haciendo un Logroño mejor", ha finalizado Conrado Escobar.