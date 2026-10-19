Escobar avanza el impulso al desarrollo de Cascajos Sur, con 3.000 viviendas, y la reactivación de Río Batán, con 180

Escobar, junto al portavoz municipal del PP Miguel Sáinz, momentos antes de empezar el Debate sobre el Estado de la Ciudad - SERGIO ESPINOSA-JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha avanzado este lunes, en su discurso durante la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad el impulso al desarrollo del área Cascajos Sur, con la construcción de 3.000 viviendas -un 40% de VPO-, así como la reactivación del sector Río Batán, con 180 viviendas, casi un centenar de ellas protegidas.

En un momento en el que, en palabras del primer edil, "una ciudad se construye sabiendo dónde se quiere llegar y teniendo el coraje de dar el siguiente paso", ha llamado a que "tengamos perspectiva, sigamos avanzando". Una visión de ciudad, ha añadido, de la que "nacen políticas públicas que transforman realidades.

En este marco, ha anunciado varias acciones "para el presente y el futuro de Logroño". La primera, "el desarrollo del área de Cascajos Sur tras los avances técnicos y la colaboración público-privada". "Esto va a permitir que Logroño cuente con 3.000 nuevas viviendas, y más del 40% de V.P.O., sobre una superficie de 640.000 metros cuadrados", ha detallado.

Para ello, ha añadido, "la Junta de Compensación ya agrupa a los propietarios y está en análisis el borrador del Convenio". Además, "se añade un aparcamiento disuasorio subterráneo que servirá al barrio y al Hospital San Pedro y otro aparcamiento provisional que se habilitará en los próximos meses para favorecer al complejo hospitalario".

"Con todo ello -ha afirmado- se resolverán tres cuestiones fundamentales: la primera, la mejora de las conexiones con el Hospital San Pedro. La segunda, la solución a los accesos al Colegio Maristas con nuevos viales. Y la tercera, la seguridad urbanística para las industrias del Camino Viejo de Alberite".

También relacionado con el desarrollo de sectores y con la vivienda, ha señalado "la reactivación del sector Río Batán de Varea, con 180 viviendas, hasta 97 de ellas viviendas protegidas". Un espacio en el que "se trabaja en la urbanización".

"Hablamos -ha recordado- de una zona que una década después se reactivará para dar continuidad al parque del Iregua a través de un gran espacio verde, conectado a una red de paseos peatonales y carriles bicis que lo comunican con Varea".

En tercer lugar, "vamos a poner en marcha un paquete de mejoras en bicilog, a partir de enero que pasa por incrementar hasta 100 bicicletas eléctricas, incorporar nuevas estaciones en puntos críticos como La Laboral y también, rebajar las tarifas en función de las distancias".

El proyecto de finalización de las mejoras en la Glorieta del Doctor Zubía, "un necesario proyecto en dicho espacio para facilitar y mejorar la movilidad y accesibilidad"; el inicio de los trámites para instalar una pista polivalente de skate/ pump track en los antiguos depósitos de Agua del Parque de los Enamorados; la nueva actividad de experiencia inmersiva en el CCR a iniciar en noviembre para reforzar el atractivo turístico en torno al vino también han sido acciones citadas por Escobar.

Ha sumado el impulso a un proyecto de ornamentación, jardinería y mejora de la Plaza del Mercado, "vamos a devolver masa arbórea y vegetación a esta plaza, para mejorar sus condiciones ambientales y estanciales"; el trabajo "con diferentes empresas para facilitar ampliación o nueva ubicación, un camino en permanente contacto con el Gobierno de La Rioja y que está dando y dará más resultados", destacando la compañía Rioverde.

Y, especialmente, el primer edil logroñés ha subrayado que "en este ejercicio 2027 habremos rebajado todos los impuestos que dependen del Ayuntamiento, y alcanzaremos el alivio fiscal del 10 por ciento en los bolsillos de los logroñeses", palabras que han desatado el aplauso de los presentes.

"ESCUCHA".

Aunque, para el regidor municipal, más allá de los anuncios, hay "tres etapas que son la base del modelo de confianza y convivencia que hemos seguido", centrando la primera en "la escucha", con una ciudad "que recogimos en 2023 con mucho que ofrecer, pero que llevamba demasiado tiempo condicionada por la falta de impulso, de diálogo y de capacidad para avanzar".

"Logroño -ha recordado- seguía teniendo su esencia, pero necesitaba recuperar el camino y volver a tender puentes". Ha aprovechado, de este modo, para apuntar medidas de diálogo, como el 'Sábado del vecino', el proyecto piloto 'Atenlo'; las medidas en comercio, con la regeneración de las Cien Tiendas, CUCO, el II Plan de Digitalización o la candidatura a ser Ciudad Europea del Comercio de Proximidad.

Y, en este diálogo recuperado, ha hecho especial mención a la movilidad, con la renovación y ampliación de Bicilog, que cuenta ya con más de 10.000 usuarios; la mejora del servicio de bus urbano, del que se ha mostrado "realmente satisfecho", y al que ha achacado el récord de más de 11.5 milones de viajeros el año pasado; el Nudo de Vara de Rey; o la apertura de la nueva estación de buses.

PETICIONES.

Especial referencia ha hecho Escobar ha realizado en su discurso al soterramiento del ferrocarril en la ciudad.

"Queremos acelerar la mayor inversión de la historia de esta ciudad: la integración del ferrocarril. Hemos avanzado mucho en la finalización de la primera fase del soterramiento, pero en este punto queda mucha tarea aún y este Ayuntamiento no puede hacerlo solo", ha advertido.

Por eso, "desde aquí reclamamos lo que debería de ser un mayor compromiso por parte del Gobierno de España en materia de inversión tanto para dicho soterramiento, como para un capítulo fundamental en nuestra conexión y comunicación con el resto de España".

"Son -ha continuado- una triste noticia, los retrasos ferroviarios, los abandonos, las complicaciones para los desplazamientos en tren. Se nos excluye, y ni siquiera contamos con un material digno, actual, que permita recortar 30 minutos los tiempos con Madrid o Barcelona".

Así, ha instado "ya al Ministerio, ADIF, a trabajar por el avance y mejor conexión", en lo que, como ha recordado, "es una reclamación histórica de nuestro territorio y no vamos a parar de defender los intereses de nuestra ciudad". "Es casi una cuestión de dignidad", ha subrayado.

Y, dentro del "capítulo de reclamaciones y reivindicaciones al Gobierno de España" también ha mencionado "el impacto de la Ronda Sur en Logroño, de los retrasos en la rehabilitación del Antiguo Palacio de Justicia en Bretón de los Herreros, así como en el Parque del Iregua, y no dudo que encontraremos respuesta favorable en el Gobierno de España".