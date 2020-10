Escobar (PP) califica al alcalde de Logroño de "lobo con piel de cordero" al que acusa de "improvisación" e "imposición"

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, ha calificado este viernes al alcalde de la ciudad, Pablo Hermoso de Mendoza, de ser "un lobo con piel de cordero", al que ha acusado de haber actuado, en sus primeros 16 meses de mandato", con "improvisación" e "imposición" que han llevado a los ciudadanos "de la confianza a la decepción".

Así lo ha asegurado Escobar en su intervención en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que hoy se está desarrollando en el Consistorio logroñés con los discursos de los Grupos Municipales. En un tono duro, el portavoz 'popular' ha comenzado recordando a las víctimas logroñesas de la pandemia, para las que ha pedido un parque en su memoria.

"Lo que preocupa a los logroñeses es dónde está el alcalde. Pero en tan solo 16 meses, usted y su equipo de Gobierno están desgastados y totalmente desaparecidos", ha afirmado Escobar, quien ha recordado, por contra, "nuestro compromiso por ayudar", con ofertas como un Pacto de Convivencia o para el impulso del V Centenario. "Pero la respuesta llegó pronto", ha dicho, aduciendo a "la rotura unilaeral del consenso en el soterramiento".

Por eso, ha lamentado que "las buenas formas sobre parte del mismo decorado de la factoría socialista Sánchez-Redondo, que la sonrisa es parte del teatrillo que postula acuerdos con una mano mientras con la otra aplica el mazo, mientras vemos con estupor cómo la gestión de lo más importante se diluye entre falsedades, persecuciones internas, ideologías excluyentes y narcisismos algo obsesivos".

"Han convertido Logroño en una escenografía engañosa de pinturas y bolardos para imponer a todos el modelo de unos pocos", ha criticado Escobar, para quien "forman ustedes el Gobierno local más inexperto en gestión pública de nuestra historia democrática", lo que, a su juicio, "unido a una gestión deficiente, es una mala combinación para afrontar una crisis sin precedentes".

El portavoz del PP ha acusado igualmente al Gobierno local de "falta de sensibilidad con los problemas cotidianos de los logroñeses" y ha argumentado que "su programa es una hoja en blanco que usted ha completado con acciones improvisadas, sin planificación, con ausencia absoluta de participación ciudadana y creando problemas que la ciudad antes no tenía".

Ha insistido en la "decepción" ante "la falta de proyecto político y la incapacidad de gestionar" del alcalde y su equipo, que ha materializado, por ejemplo, en el retraso en el pago de las chiquibecas o de las ayudas a autónomos y pymes; la "paralización" de las ayudas ITEs, de la revisión del PGM o de las ordenanzas de Movilidad, Terrazas o Animales; o la falta de proyecto para la actual estación de autobuses, además de que "no hay decisiones administrativas para poner en marcha la nueva", entre otras.

Por eso, a su juicio, se han dado "quince meses de mala o perezosa gestión" en uno de los ejes de Gobierno, como es el medio ambiente, que ha ilustrado también con ejemplos como la falta de licitación del contrato de mantenimiento de zonas verdes, no se ha puesto en marcha la recogida de residuos orgánicos, el único punto de recarga de coches eléctricos "no funciona" o la ausencia de un plan de alumbrado o de renovación de tuberías.

"En definitiva, no han avanzado en ninguno de los 12 ejes de actuación e indicadores en los que se comprometieron a trabajar en medio ambiente. ¿Dónde está la Ciudad Verde?", ha lamentado el portavoz 'popular', que también ha echado en cara al Gobierno local la falta de programación en el V Centenario; la no adhesión, aprobada en pleno, al Plan de Infraestructuras del Parlamento regional; o la falta de avance en el solar de Rodríguez Paterna.

Y todo ello, ha criticado desde "la imposición de sus decisiones unilaterales en la marcha de la ciudad" de las que, ha afirmado, "los logroñeses estamos hartos". Especial referencia ha hecho en este aspecto a "la decisión unilateral de paralizar las obras del Nudo de Vara de Rey y modificar el proyecto, rompiendo un consenso municipal de 2016", en una gestión "que combina a partes iguales arrogancia e incompetencia".

Por contra, "de lo poco que ha gestionado es su programa de 'Calles Abiertas'", en el que "faltan explicaciones y sobran colores, sobra soberbia y falta transparencia", en unas intervenciones, que, en sus palabras, "no están avaladas por informes técnicos" y suponen "una acumulación de barreras físicas sin tener en cuenta la accesibilidad".

"Nos está imponiendo un modelo de ciudad y hasta un modo de vida desde premisas totalitarias", ha acusado Escobar quien también ha criticado "falta de transparencia" en las actuaciones en general de movilidad sostenible, y, para todas las políticas que se están aplicando "la falta de participación ciudadana", en lo que ha citado casos -además del Nudo de Vara de Rey- como la Pasarela de Los Lirios o el cambio de nombre de la Plaza de la fuente de Murrieta, a lo que ha sumado actuaciones en barrios de toda la ciudad.

Por eso, ha pedido al primer edil que "salga de su despacho, ponga los pies en la calle y atienda las necesidades reales y diarias de nuestros vecinos", en lo que ha inscrito la necesaria atención a la actual crisis social, para la que ha pedido "una nueva mirada", en lo que también ha incluido la atención a los mayores. Y también ha reclamado al alcalde "que atienda nuestras propuestas, sumemos esfuerzo de verdad". "Apliquen las tres C: confianza en Logroño, cercanía con los logroñeses; y ciudad, pensando en Logroño", ha finalizado.

En su respuesta, el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha recordado que "nosotros llegamos con un programa, y prometimos trabajar intensamente", lo que, ha dicho, "nos parece más honesto que hacer política circense, repitiendo temas y no haciendo nunca nada". "No voy a decir cómo nos encontramos muchas cosas", ha afirmado, en referencia, por ejemplo, al personal municipal, el soterramiento "con un modificado de un millón en la estación de autobuses o parando un túnel en el que no creemos".

Ha acusado, por ello, al PP, de "ir introduciendo cizaña en estos temas en determinados colectivos", como los comerciantes, "que es lo que hacen cuando no gobiernan, pero ustedes mandaron ocho años y dejaron todo como lo dejaron". "Nos acusan de autoritarismo, cuando lo único que hacemos es gobernar. Solo meten cizaña, y eso no ayuda a la ciudad. Nuestras formas son diferentes, pero no hacemos las cosas para seguir estando, sino hacemos lo que tenemos que hacer", ha asegurado.

Y aunque ha reconocido a los 'populares' sus votos a favor en varios proyectos aprobados durante la pandemia, "que es lo que la gente nos está pidiendo y necesita", Hermoso de Mendoza ha defendido que "nos estamos dedicando a deshacer buena parte de los nudos que ustedes generaron". Igualmente, ha desmentido la acusación de Escobar de no haber actuado en los barrios, alegando que "se les ha atendido de manera particular" y señalando que "cuando acabe el esfuerzo máximo de terminar la Fase I del soterramiento, será el momento de respirar un poco".

"Yo no veo Logroño como usted lo ve, esa visión triste y desazonadora, en gris, sino con capacidad de resiliencia", ha señalado el primer edil, para quien, frente a la pandemia, la ciudad "está aguantando bien, siempre a disposición de lo que nos digan desde Salud y con las medidas necesarias", por lo que ha concluido asegurando que "Logroño tienen capacidad de crecer y de crear". "Diferimos en la visión catastrofista de Logroño, yo tengo confianza en las posibilidades de la ciudad", ha finalizado.