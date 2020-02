La escritora, María de la O Lejárraga, ya cuenta con un lugar de distinción en pleno centro de la capital riojana

Publicado 20/02/2020 12:52:32 CET

LOGROÑO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora riojana, María de la O Lejárraga, (San Millán de la Cogolla, La Rioja, 1874 - Buenos Aires, 1974) ya tiene su lugar de distinción y reconocimiento en pleno centro de la capital riojana gracias a un mural realizado por la artista, Andrea Btoy. Un mural con su rostro que reivindica el feminismo y que pretende visibilizar a aquellas mujeres que han estado silenciadas por la historia.

Así lo ha explicado este jueves la propia artista que, estos días, se encuentra terminando la obra que ya puede verse (casi en su totalidad) en la calle Bretón de los Herreros (esquina con la travesía del Laurel). Un lugar muy transitado por los logroñeses y visitantes que, a partir de ahora, contarán con un atractivo más al observar la obra de Btoy.

Esta propuesta de arte urbano está promovida por el Ayuntamiento de Logroño con el fin de promocionar el arte en la ciudad. Además, el proceso de creación de este mural (que comenzó la semana pasada) ha sido seguido y reportajeado por la también artista riojana, Sofía Moreno, y servirá de base de una exposición que se mostrará en el mes de mayo (del 15 al 30) en La Gota de Leche de Logroño.

Andrea Michaelsson (Barcelona, 1977), cuyo nombre artístico es Andrea Btoy, es una artista internacional reconocida por su especialidad en hacer murales con el contenido de mujeres icónicas en la historia universal. Es una de las mejores artistas de murales de la actualidad y cuenta con una larga trayectoria de creación y exposición en ciudades y galerías de arte de todo el mundo, desde Barcelona hasta Los Ángeles, pasando por París, Londres, México y Pekín.

La artista ha explicado que este proyecto -incluido dentro de Artefacto- responde a la idea de elegir a una artista célebre, como fue María de la O Lejárraga, con el fin de "recordar su trayectoria y su importancia dentro de la cultura y escritura".

Además, ha destacado, "quería visibilizarla desde un punto de vista feminista" y, sobre todo, "que la gente que pase por la calle se pare, la observe y quiera saber más sobre ella. He querido crear una inquietud y que esta mujer que fue tan importante no caiga en el olvido".

Se trata de "destacar su importancia como intelectual, que las nuevas generaciones la conozcan y tengan interés en ella y que la historia no vaya olvidando a estas mujeres", ha indicado.

Andrea Btoy ha asegurado sentirse "muy contenta" con el trabajo realizado aunque "trabajar en el exterior ha sido complicado, sobre todo, por la zona en la que está que es el pleno centro de Logroño y siempre pasa mucha gente. Pero yo me lo he pasado muy bien y espero terminar la obra esta tarde o mañana por la mañana".

A pesar de que, en un principio, la idea era haberla acabado este mismo jueves por la mañana, "ha habido un par de días de mal tiempo, con lluvia, que me han impedido trabajar con celeridad y, por tanto, me he retrasado pero, a más tardar, mañana por la mañana estará acabada", ha asegurado.

El proceso desarrollado para elaborar el mural ha consistido en una "minuciosa técnica" para realizar 'stencils' o plantillas de enorme formato a partir de imágenes representativas de mujeres destacadas. Ha usado, además, el tratamiento digital de imágenes clásicas para reforzar contrastes de dichas imágenes y llevarlas a las paredes con un lenguaje propio característico y lleno de colores con mucha fuerza y composiciones que juegan con el contexto visual urbano, como los restos figurados de 'graffitis' anteriores y composiciones geométricas como fondo de sus retratos.