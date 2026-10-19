Especialistas internacionales revisarán la historia española del siglo XIX a través del congreso 'Ecos de Sagasta'

LOGROÑO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Cultura del Rioja (CCR), en Logroño, acogerá los días 28, 29 y 30 de octubre el congreso internacional 'Ecos de Sagasta: nuevas perspectivas de análisis histórico', organizado por la Fundación Práxedes Mateo-Sagasta, la Universidad de La Rioja y el grupo de investigación HICOS (Historia: Iconografía, Conceptos y Símbolos). El encuentro reunirá a investigadores de universidades españolas y extranjeras para abordar los principales procesos políticos, sociales, económicos y culturales que marcaron la España del siglo XIX. Las sesiones estarán abiertas al público interesado.

La iniciativa toma como referencia la trayectoria de Práxedes Mateo-Sagasta, político nacido en Torrecilla en Cameros y uno de los protagonistas de la historia contemporánea española. El periodo de estudio abarca desde 1854, cuando comenzó su carrera política y parlamentaria durante el Bienio Progresista, hasta su fallecimiento en enero de 1903, en los primeros años del reinado de Alfonso XIII.

Durante estas décadas se sucedieron acontecimientos fundamentales para la consolidación del sistema liberal, como el final del reinado de Isabel II, el Sexenio Democrático y la Restauración. Sin embargo, el congreso no se limita a la figura de Sagasta, sino que propone una revisión historiográfica más amplia, con enfoques transnacionales y comparados que permiten situar la experiencia española en relación con otros contextos europeos y americanos.

TRES JORNADAS DE DEBATE E INVESTIGACIÓN

La programación comenzará el miércoles 28 de octubre a las 9,00 horas con la entrega de acreditaciones y continuará a las 9,30 horas con la inauguración, titulada 'La época sagastina: por una revisión del siglo XIX español'.

Las primeras sesiones, a partir de las 10,00 horas, estarán dedicadas a las relaciones exteriores, los territorios de ultramar y la historia comparada, con la participación de Manuel Suárez Cortina, de la Universidad de Cantabria; Alain J. Santos Fuentes, de la Universidad del País Vasco y la Université Toulouse Jean Jaurès; Igor Goicovic Donoso, de la Universidad de Santiago de Chile, y Enrique Rodríguez Pereda, de la Universidad de Cantabria.

Por la tarde, desde las 16,00 horas, María Luisa Ruiz Bedia, Roberto Rodríguez Andrés y Juan Carlos Teixeira abordarán la economía, los negocios y la corrupción en el mundo contemporáneo.

La jornada concluirá con una conferencia de Teresa Cascudo García-Villaraco, de la Universidad de La Rioja, a las 18,00 horas, y una recepción en el Ayuntamiento de Logroño a las 20,00 horas.

El jueves 29, las sesiones comenzarán a las 9,30 horas con el análisis de la revolución de las imágenes en la España de Sagasta. Participarán Jordi Roca Vernet, de la Universidad de Barcelona; Bernardo Riego Amézaga, de la Universidad de Cantabria; Jesús Movellán Haro, de la Universidad de La Rioja y la Universidad de Cantabria, y María Eugenia Gutiérrez, de la Universidad de Sevilla. A las 13,00 horas se presentará el volumen 'Humor gráfico en democracia. Los nuevos imaginarios de la caricatura política y la sátira en España (1978-2025)'.

La tarde estará dedicada al ocio y los espacios de sociabilidad, con sesiones a partir de las 16,00 horas en las que intervendrán Sergio Sánchez Collantes, de la Universidad de Burgos; Blanca Cerdá Aznar, de la Universitat de València; Aitor Alaña Pérez, de la Universidad Complutense de Madrid, y Elizabeth Amann, de la Universiteit Gent. La jornada finalizará con una visita guiada por Logroño a las 19,30 horas.

El viernes 30, el programa se centrará en los roles de género en la España sagastina, con sesiones desde las 9,30 horas. Participarán María Teresa Ortega López, de la Universidad de Granada; Elena Fernández García, de la Universitat Autònoma de Barcelona; Luis Garrido Muro, de la Universidad de Cantabria; David Mesón, de la Universidad Complutense de Madrid, y José Luis Ollero Vallés, del IES La Laboral. La conferencia de clausura tendrá lugar a las 12:30 horas y correrá a cargo de Ángeles Barrio Alonso, de la Universidad de Cantabria. El encuentro finalizará a las 13,30 horas con la sesión 'La España sagastina: balance historiográfico'.