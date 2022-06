Estrategia de riego de precisión en olivos jóvenes permite ahorro de agua de 32% anual sin merma en producción de aceite

LOGROÑO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estrategia de riego de precisión para los olivos jóvenes en cultivo superintensivo de la variedad Arbequina logra un ahorro medio anual del 32% de agua -con máximos del 92,8 % en verano- sin merma en la producción de aceite.

El Grupo de Investigación 'Tecnología, Ingeniería y Seguridad Alimentaria' de la Universidad de La Rioja ha publicado el artículo 'How Could Precision Irrigation Based on Daily Trunk Growth Improve Super High-Density Olive Orchard Irrigation Efficiency?' en la revista Agronomy Basel.

En él muestran los resultados de un estudio de evaluación de cinco estrategias de riego: de control, deficitario moderado controlado, controlado severo, deficitario continuo y de riego de precisión.

Esta última es la ha proporcionado los mejores resultados en conjunto, con ahorros mensuales de agua máximos del 91.8%, en verano, y un ahorro de agua medio anual del 32% en comparación con la estrategia de riego control.

Durante los meses de verano se regó el olivo solo si se detectan dos días con crecimiento negativo del tronco, aplicando el gasto teórico de agua de un cultivo en el día anterior. El resto de la campaña de riego se aplicó el 100 % del gasto teórico de un cultivo.

Como resultado, la producción de aceite es igual en las estrategias de riego de precisión, control y riego deficitario controlado moderado. La productividad del riego es mejor con la estrategia de riego deficitario continuo (0,46 kg de aceite de oliva / m3 de agua de riego empleado por hectárea) y con la estrategia de riego de precisión (0,43 kg de aceite de oliva / m3 de agua de riego empleado por hectárea); aunque la producción es mayor en esta última estrategia.

El estudio estima un coste de implantación de la estrategia de riego de precisión que supone una inversión por sector de riego de entre 1.111 y 2.726 euros y un gasto anual de 195 euros/año para establecer esta estrategia de riego.

El grupo de investigadores está formado por Julia Arbizu-Milagro; Francisco J. Castillo-Ruiz, Alberto Tascón y Jose M. Peña, del Área de Ingeniería Agroforestal del Departamento de Agricultura y Alimentación, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad de La Rioja.