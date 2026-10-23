La eurodiputada riojana, Esther Herranz, asegura que seguirá trabajando para que la PAC responda a los retos del sector - PP

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PP, Esther Herranz, ha participado este viernes en Pamplona en unas jornadas organizadas por la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra (UCAN) dedicadas al análisis de las políticas comunitarias. Durante su intervención, y ante la preocupación por la propuesta presupuestaria de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 con recortes en la Política Agrícola Común (PAC), Herranz ha querido lanzar un mensaje constructivo basado en la defensa activa del campo europeo.

Si bien la eurodiputada ha señalado que pese a que el presupuesto inicial para la PAC se sitúa en torno a apenas el 15 % de las cuentas globales, ha destacado que hay señales positivas, como el compromiso de la Comisión Europea de reconocer un 10 % adicional para desarrollo rural. Este compromiso debe todavía materializarse en el texto que están negociando los Estados miembros.

En este sentido, Herranz ha subrayado que desde el Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) se va a trabajar con firmeza para que se mejore el presupuesto, la gobernanza y defender los intereses de los agricultores y ganaderos: "Vamos a seguir trabajando para que la PAC siga persiguiendo los objetivos que indica el Tratado y responda claramente a nuestros retos, sin que perdamos por el camino su carácter común", ha afirmado.

APUESTA POR LAS REGIONES, PROGRAMAS SECTORIALES Y COOPERATIVAS

Herranz ha querido destacar el papel esencial que desempeñan las cooperativas agroalimentarias, confirmando que se han introducido iniciativas para garantizar que mantengan su estatus actual y su acceso garantizado a los fondos sectoriales.

Así, la eurodiputada ha puesto en valor el trabajo legislativo que se está llevando a cabo en el Parlamento Europeo para perfeccionar el modelo. La eurodiputada ha explicado que se han presentado enmiendas conjuntas para reforzar el rol de las regiones en la elaboración de los planes estratégicos y asegurar que medidas de éxito reciente -como las del Paquete Vino que ella mismo negoció- queden expresamente blindadas en la normativa.

"Estamos en un momento complejo y queda mucho camino por recorrer hasta el voto previsto de la PAC en enero y las negociaciones con el Consejo, pero desde el PPE seguiremos impulsando soluciones para garantizar nuestra autonomía alimentaria, la sostenibilidad y el relevo generacional", ha concluido Herranz.