Experta pide "no relajarse demasiado en interiores" ante el fin de la obligatoriedad de la mascarilla

"La mascarilla es una buena forma de evitar transmisión, no sólo de Coronavirus, sino de otras enfermedades infecciosas"

LOGROÑO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La doctora en Bioquímica y Biología Molecular e investigadora Carmen Álvarez ha pedido, en una entrevista a Europa Press, "no relajarse demasiado en interiores" ante el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en estos lugares.

Álvarez, experta en Inmunología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), ha señalado cómo "con este virus hemos aprendido que nos puede dar la vuelta en cualquier momento"; por eso, ha apostado por tener "cautela".

"No hay que relajarse demasiado en interiores, sobre todo cuando no puedes guardar la distancia, no hay una buena ventilación o tienes síntomas que parecen de gripe o constipado", ha indicado.

Así, ha señalado que, en esos casos, la mascarilla tiene que ser "nuestra mejor arma de prevención" y "una forma fácil para evitar contagiarnos y contagiar" a la que ya "nos hemos acostumbrado".

En este sentido, ha invitado a pensar que, cuando estamos en un lugar de interior, desconocemos "la inmunidad del que tienes al lado o si es una persona de más o menos riesgo".

Con respecto a cuándo podremos convivir con el virus de la COVID-19 como lo hacemos con el de la gripe, ha visto que es una pregunta que se podrá responder hacia el mes de octubre o noviembre.

"Esa es una pregunta para el otoño, para saber bien, echando la vista atrás, cuál ha sido la incidencia todo el año", ha indicando relatando cómo en invierno es cuando puede verse cómo se han comportado las enfermedades respiratorias y los consejos que deben darse de prevención.

La mascarilla, en definitiva, ha indicado, ha llegado para quedarse en ciertas situaciones; porque se ha visto que sirve para "controlar" el conjunto de las enfermedades infecciosas respiratorias.

Ha destacado hospitales, farmacias, sitios con personas vulnerables como residencias en las que "se debe seguir manteniendo"; incluso en sitios de atención al público o los transportes. "Estoy pensando en el metro, o un autobús, un lunes a las ocho de la mañana", ha dicho.

"La mascarilla es una buena forma de evitar transmisión, no sólo de Coronavirus, sino de otras enfermedades infecciosas" y es algo que "se ha visto porque ha bajado la incidencia de otros virus y bacterias", ha explicado.

En cuanto a los tipos de mascarilla, ha indicado que, en los sitios en los que no se va a estar excesivo tiempo la mascarilla quirúrgica o la de tela (si se lava bien y desecha después de unos usos) es válida.

En sitios con más riesgo, con posibilidades de pacientes de alto riesgo o gente enferma, aconseja la FFP2.