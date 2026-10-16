Exposición 'Trashumanteees' en el CCR de Logroño: Lana, sostenibilidad y tradición hasta noviembre

Exposición 'Trashumanteees' en el CCR de Logroño: Lana, sostenibilidad y tradición hasta el 1 de noviembre - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja acoge en la Sala 'Mar de Palabras' una nueva exposición itinerante colectiva bajo el título 'Trashumanteees', enmarcada en la convocatoria de ayudas 'Tan cerca' que se desarrolla en colaboración entre Logroño, Bilbao y Santander.

Se trata de una muestra -creada por los artistas Lanua, desde Cantabria; BeKoop, desde el País Vasco; y Carlos Villanueva, por parte de La Rioja- que reivindica la lana autóctona como motor de innovación y sostenibilidad territorial.

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, ha acudido este viernes a la inauguración de la muestra, destacando que "el programa 'Tan Cerca' busca fomentar y dar espacio a iniciativas colaborativas y fruto del trabajo conjunto entre agentes culturales de Santander, Bilbao y Logroño, es una suerte ver cómo esta ayuda se materializa en exposiciones tan interesantes y enriquecedoras como ésta".

"En esta ocasión, la trashumancia es el epicentro de una exposición en la que no solo se pone en valor la lana, sino todo lo que ella representa: un contenedor de cultura inmaterial, biodiversidad y economía local", ha destacado la edil de Cultura.

'Trashumanteees' es una iniciativa cultural interterritorial que toma la lana de las razas ovinas autóctonas como hilo conductor para tejer un diálogo con la ciudadanía.

Impulsado por las agentes culturales Patricia Munté García de la Santa (Habitar el Paisaje, Santander), Laura Marchante Lersundi y Libe Kerroum Arriola-Bengoa (Bokashi, Bilbao) y la artista plástica Naiara Arrieta (Logroño), parte de una paradoja ecosocial urgente: lo que históricamente se conoció como "oro blanco" hoy se deshecha en gran medida.

Ponerla en valor supone visibilizar y respaldar el pastoreo trashumante y la ganadería extensiva como herramientas eficaces frente al cambio climático: las ovejas actúan como desbrozadoras naturales que previenen incendios forestales y facilitan la dispersión de semillas, manteniendo el equilibrio de los ecosistemas.

En palabras de las impulsoras del proyecto Patricia Munté en Santander, Laura Marchante y Libe Kerroum en Bilbao y Naiara Arrieta en Logroño, 'Trashumanteees' aspira a mostrar cómo es posible cerrar el ciclo productivo de este material en nuestro propio territorio.

En lugar de exportar lana sucia a bajo precio o desecharla, se apuesta por redes de transformación local -lavado, cardado e hilado - que generan empleo y ayudan a fijar población en comunidades rurales amenazadas por la despoblación.

LOS ARTISTAS.

De este modo, como ha relatado Arrieta, Lanua presenta "un proyecto muy interesante que comunica ganaderos con artesanos o con otras entidades que requieren la lana para sus usos particulares", usándola como envoltorio de 'packaging' o como manta aislante en la tierra para cultivos.

El colectivo guipuzcoano BeKoopque "trabaja la lana también desde el origen, tiñe con tintes naturales, hila, carga, hace bordados", centrándose en la moda, sobre todo de espectáculos, "generando trajes con volúmenes que remiten un poco al folclore vasco tradicional" o realizando cuadros como los de la muestra, con una técnica especial.

Y, por último, Carlos Villanueva ha explicado que su trabajo -que ha denominado 'Alimento'- combina la lana, que ha recogido tanto del último esquileo de Brieva de Cameros como de hebras de lana "abandonadas, que nadie quería utilizar", con sus habituales piezas de vajilla recuperadas, en este caso, soperas de las que, a modo de raíces, surgen las trenzas de lana.

El proyecto, en definitiva, rescata la memoria histórica y la tradición textil de las tres regiones participantes: Cantabria, región de histórica encrucijada de la trashumancia; Euskadi, que durante siglos tuvo a la lana como sinónimo de abrigo e ingresos para las familias rurales y La Rioja, epicentro tradicional de la Mesta y referente de la industria textil nacional.

La exposición en Logroño se complementará además con talleres participativos prácticos y divulgativos, que tendrá lugar el sábado 17 de octubre a las 11 horas.

El acceso a la exposición está incluido en la entrada del Centro de la Cultura del Rioja, que cuesta 3 euros y que permite también visitar el resto de muestras que hay en el edificio, como el recorrido fotográfico de 'La familia del vino', 'El vino como pretexto del cubismo' y la muestra 'Altadis 01'.

El horario del centro es de lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas, y viernes, sábado y domingo, de manera ininterrumpida, de 9 a 21 horas.

'TAN CERCA'.

'Tan Cerca' es un programa de 90.000 euros financiado por la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, el Área de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao y la Fundación Santander Creativa (FSC).

Un proyecto que busca estrechar lazos entre estas tres urbes e incorporar a su programación iniciativas que nazcan del trabajo conjunto de sus agentes culturales.

El importe del convenio se reparte de manera equitativa entre los seis proyectos elegidos.