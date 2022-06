El expresidente de La Rioja Pedro Sanz y Carmen Chover, referente en voluntariado, distinguidos como 'Riojano Ilustres'

El científico Javier García recibe el galardón 'Riojano de Honor'

El expresidente del Gobierno de La Rioja, entre 1995 y 2015, Pedro Sanz, y Carmen Chover, referente en el voluntariado a favor de los más desfavorecidos y del fomento del asociacionismo, han sido distinguidos como 'Riojanos Ilustres'. Además, el investigador Javier García, ha recibido el 'Riojano de Honor'.

El galardón del exjefe del Ejecutivo riojano ha sido el primero que se ha entregado en el acto institucional del Día de La Rioja, que con carácter extraordinario se ha desarrollado en la plaza de España de Nájera, en el año en el que se conmemora el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía.

El también vicepresidente primero del Senado, entre 2016 y 2019, ha recibido la distinción de manos de la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu.

En su intervención, Sanz ha dicho tener una "sensación muy rara, ya que siempre he experimentado lo que significa entregar y hoy recibirla es un honor y afloran las fibras más nobles de la personas"

En el discurso de agradecimiento lo ha hecho tanto a Nájera como "lugar donde mis primeros pasos en la docencia", así como a su pueblo Igea que "siempre me ha apoyado en mi trayectoria". No ha olvidado reconocer al Partido Popular por su nominación como candidato, y los riojanos que "me apoyaron durante 20 años", además de tener un recuerdo especial para su familia "por el tiempo que no les dediqué y por el sufrimiento y los momentos difíciles que les he hecho pasar"

También ha agradecido al Gobierno de La Rioja, y particularmente a su presidenta, la concesión del galardón que se sustenta en la "consolidación de la comunidad y el impulso institucional" de "mis 20 años en el Gobierno, que realicé con entrega en lo que estaba en mi mano, y me quemé por La Rioja".

Dos décadas que ha apuntado sirvieron para "el fortalecimiento de la identidad de La Rioja, la culminación de las competencias, el impulso al desarrollo económico y proyectar a la región en el exterior", que fue una tarea "apasionamente pero no exenta de dificultades". Además, ha puesto en valor lo que significó contar con el Estatuto de Autonomía.

Para culminar ha tenido un recuerdo emocionado para varios de sus compañeros en cargos institucionales ya fallecidos, como Luis Alegre, Ángel Salinas, Félix Vadillos, José Manuel Crespo, Pedro Soto, Felipe Ruiz, o la expresidenta del Parlamento, Mari Carmen Lasheras.

CARMEN CHOVER

Posteriormente, Andreu ha distinguido a la referente en el voluntariado, Carmen Chover, como 'Riojana Ilustre'. Chover, pionera en asociacionismo vecinal en La Rioja. Fue la primera presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja y de la asociación Avezo (Asociación de Vecinos Zona Oeste de Logroño). Concejala de Participación Ciudadana y Consumo del Ayuntamiento de Logroño en el período 1991-1995, destaca por su participación sindical, social y política en el movimiento antifranquista.

La distinguida ha dicho "estar contenta" y "un honor" recibir el galardón, sobre todo para "alguien que no es riojana de nacimiento, pero si en mi vida cotidiana". Ha dicho que el premio lo quería compartir "con quienes lucharon y pelearon por la democracia, alguno llegando incluso a perder la vida y la libertad."

Ahora ha indicado que ya contamos con la democracia, ha pedido que "la cuidemos" porque gracias a ella "cientos y miles de hombres y mujeres de la clase obrera han podido formarse", así como que sin ella "no existirían los derechos fundamentales, y sin ella no habría Constitución y con ella el Estatuto de Autonomía de La Rioja, que nos ha hecho más libres, más iguales y con más justicia".

Por ello, ha criticado a quienes están en contra, dentro de las propias instituciones, de las autonomías, por lo que ha exigido a la clase política que "tomemos conciencia de lo que tenemos con la democracia y la defendamos".

JAVIER GARCÍA, 'RIOJANO DE HONOR'

Finalmente, la presidenta riojana ha distinguido al investigador y científico, Javier García, como 'Riojano de Honor'. Precisamente ha agradecido el hecho de "reconocer la labor de un científico y, de esta forma, dar visibilidad a la ciencia. Uno pensaría que a estas alturas ya no haría falta recordar que la razón es nuestra mejor aliada contra la ignorancia y el fanatismo. Pero no está de más en este tiempo en el que muchos insisten en negar la evidencia y el nacionalismo vuelve a alimentar la guerra en el corazón de Europa", ha reseñado.

"Espero -ha añadido- que este reconocimiento contribuya a que surjan nuevas vocaciones científicas especialmente entre las mujeres, porque el talento no sabe de género, pero si las barreras y las dificultades que son mayores para las mujeres, las minorías y las personas con necesidades especiales".

Por eso, en la Academia Joven de España, "que tengo el honor de presidir, trabajamos para abrir las puertas de la ciencia a todos, para que cualquier persona pueda llegar allá donde su esfuerzo y sus sueños le lleven. Porque las barreras no solo son injustas, sino que nos hacen peores como sociedad y reducen la competitividad de nuestras organizaciones", ha destacado.

Para concluir, ha señalado que además de ser La Rioja una tierra "con nombre de vino y la cuna del castellano, es también la patria de los hermanos D'Elhuyar, nuestros paisanos que en 1783 aislaron el wolframio", de ahí que sea "uno de los pocos territorios que tienen el honor de haber contribuido a la construcción de la tabla periódica, que constituye uno de los grandes logros de la humanidad".

"Por eso los riojanos debemos sentirnos orgullosos de que nuestra tierra sea también una tierra de ciencia. Estoy convencido de que nuestro futuro será mejor si, como los Delhuyar, trabajamos para estar a la vanguardia del conocimiento, la técnica y la innovación", ha finalizado.