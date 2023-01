El Extra de Navidad de la ONCE reparte 82.260 euros en La Rioja

El vendedor de la ONCE Miguel Llanos Saenz es quien ha llevado la suerte a Logroño con 20.000 euros

LOGROÑO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Extra de Navidad de la ONCE ha repartido 82.260 euros por diferentes municipios de la geografía riojana en el sorteo del 1 de enero de 2023. El vendedor de la ONCE Miguel Llanos Saenz es quien ha llevado la suerte a Logroño con 20.000 euros, agraciando a 40 personas con las 4 últimas cifras del primer premio. Miguel tiene su punto de venta en la calle Portales, número 73, en el centro de la capital riojana.

El resto de premios de diferentes categorías han sido vendidos por varios vendedores en distintas localidades de La Rioja.

