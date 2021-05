Federación Riojana de Caza acudirá al TC ante la "vulneración de derechos" sufrida en la recogida de firmas de su ILP

"La Mesa del Parlamento no tiene competencias para habernos bloqueado esta recogida de firmas", afirman desde la FRC

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Promotora de la ILP para la futura Ley de Caza de La Rioja, Eduardo Cornejo, ha anunciado que van a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por lo que consideran la "vulneración de un derecho fundamental" como es la recogida de firmas que estaban llevando a cabo para conseguir el debate de la futura Ley en el Parlamento de La Rioja.

Eduardo Cornejo ha realizado estas declaraciones minutos antes de presentar los pliegos y documentos de las firmas recibidas, tal y como ha ordenado la Mesa del Parlamento, "pese a que todavía queda más de un mes para que el plazo expire", ha criticado.

"Hoy estamos aquí para acatar esta orden que entendemos es manifiestamente ilegal porque la Mesa del Parlamento no tiene competencias para habernos bloqueado esta recogida de firmas", ha afirmado.

Aún así, "estamos aquí con 20.000 firmas recogidas -para que la ILP siga adelante se necesitaban 6.000- que demuestra la voluntad de la sociedad riojana de generar dicho debate" aunque "se nos haya bloqueado un derecho fundamental que no es solo de los cazadores si no de toda la sociedad riojana que nos ha apoyado".

Ante este "atropello", Cornejo ha anunciado que los servicios jurídicos de la Federación Riojana de Caza están estudiando la situación "de la que no existen precedentes" para elaborar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Desde la Federación Riojana de Caza entienden que "la mesa del Parlamento se ha extralimitado en sus funciones vulnerando esta recogida de firmas" y, como ha detallado Cornejo, "estamos todavía más sorprendidos al conocer que ayer, en Consejo de Gobierno, se presentó un anteproyecto de Ley de Caza sin consenso, a pesar de que hablen de transparencia y diálogo".

En este sentido, ha apuntado, "nosotros no estamos en contra de que se actualice la actual Ley -que data de 1998- pero en ningún momento la administración ha contado con nuestra opinión".

A modo de recuerdo, el presidente también de la Federación de Caza Riojana ha explicado que el 30 de julio de 2020, en Consejo Extraordinario, "se nos puso encima de la mesa un texto que ya estaba articulado, del cual nadie tenia conocimiento y, por tanto, no hubo participación en su elaboración".

Posteriormente, ha proseguido, en una reunión bilateral "trasladamos a la Consejería nuestra opinión acerca del texto y solicitamos elaborar un texto alternativo que fuera consensuado pero no obtuvimos respuesta".

Ante ello, "entendimos que debíamos generar un debate en el Parlamento sobre la futura Ley de Caza de La Rioja y, la mejor forma, era a través de esta Iniciativa Legislativa Popular".

Por lo tanto, "nos parece escandaloso que se siga repitiendo que hay transparencia y diálogo cuando no se nos ha tenido en cuenta y ahora vemos el atropello que se ha hecho ante 20.000 riojanos que nos ha dado su apoyo".

Eduardo Cornejo ha reiterado en varias ocasiones que -desde la Federación- "no estamos en contra de modificar la Ley de Caza actual" pero "sí que queremos un debate y un diálogo en el Parlamento, que se nos ha negado desde el principio".

"Esto es -en palabras de Cornejo- algo inaudito, y, además, a pesar de pedir explicaciones por esta orden de revisar los pliegos, no tenemos ningún inconveniente, pero consideramos que se ha vulnerado nuestro derecho".

Con respecto a una presunta irregularidad en la recogida de firmas en la localidad de Cenicero, Cornejo ha explicado que "he solicitado una explicación de ese suceso y desde la Delegación de Gobierno nos ha dicho que no ha habido ninguna actuación al respecto, por lo tanto, no entendemos nada".

Así las cosas, desde la Federación creen que esta situación "está perfectamente diseñada" aunque, como ha matizado Cornejo, "desconozco el por qué. Hay algo que está oculto y quiero entender que son cuestiones de índole ideológica o personales. Creemos que se quiere implantar el texto sí o sí, a pesar de que hablen de transparencia y diálogo".

En cualquier caso, ha finalizado, "quiero dejar claro que desde el primer momento hemos tendido la mano al Gobierno como al partido que lo sustenta porque estamos a tiempo de consensuar los aspectos aunque su respuesta haya sido presentar este anteproyecto de Ley".