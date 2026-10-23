La FEMP apuesta por llevar la agenda del dato a todos los municipios para ofrecer mejores servicios públicos - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La digitalización ha aportado a las administraciones datos, recursos y herramientas para avanzar hacia una gestión de los público más inteligente, eficiente y sostenible. Sin embargo, el verdadero desafío radica en gobernar, dotar de contexto y conectar ese ecosistema de datos para convertirlo en inteligencia pública para la toma de decisiones.

Este argumento fue el punto de partida de la jornada institucional 'Datos gobernados, contexto e inteligencia aplicada para transformar la gestión pública', un encuentro que reunió ayer en Sevilla a expertos, profesionales y responsables públicos para reflexionar sobre el papel de los datos y la inteligencia aplicada en la mejora de la gestión y la toma de decisiones. En el evento participaron Conrado Escobar, presidente de la Red Española de Oficinas del Dato (REOD) de la FEMP y alcalde de Logroño, y José de la Uz, presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y alcalde de Las Rozas.

AGENDA DEL DATO "PARA TODOS"

Durante su intervención, Escobar indicó que la digitalización ya ha cumplido su primera etapa al generar datos, sistemas y tecnologías. Sin embargo, advirtió, "tener tecnología no es lo mismo que tener capacidad de decisión". El reto actual consiste en "gobernar, contextualizar, conectar y convertir en inteligencia pública lo digitalizado", ha afirmado.

En la jornada, la REOD defendió una agenda del dato para todos los municipios, con independencia de su tamaño, con el objetivo de lograr que transformación digital "llegue a toda la ciudadanía, en todos los territorios, con equidad y con propósito".

La FEMP, como entidad que da voz al municipalismo, así como la REOD, reafirmó su compromiso de compartir aprendizajes, construir marcos comunes replicables, formar capacidades en los territorios y trabajar para que ninguna administración se quede atrás por falta de recursos o conocimiento.

En este sentido, su presidente propuso abordar la transformación digital de los territorios mediante una gestión estratégica del dato, "garantizando su calidad, propiedad, interoperabilidad, ética y seguridad".

LLAMAMIENTO PARA SUMARSE A EDINT

El presidente de la REOD aprovechó su intervención en la jornada "Datos gobernados, contexto e inteligencia aplicada para transformar la gestión pública" para hacer un llamamiento a que entidades locales y empresas se integren en EDINT, el Espacio de Datos para Infraestructuras Urbanas Inteligentes de la federación que hace realidad la economía del dato gracias a la colaboración público-privada.

"EDINT no es una plataforma más: es la infraestructura común que permite a municipios, empresas y agentes de conocimiento compartir datos urbanos de forma segura, interoperable y con propósito público", afirmó.