La FER critica unos "raquíticos" presupuestos que suponen un "agravio comparativo" para La Rioja

Publicado 28/01/2019 13:09:09 CET

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja, Jaime García-Calzada, ha definido hoy los Presupuestos Generales de España, en su partida para La Rioja, como "raquíticos" y ha creído que la cantidad supone "un agravio para La Rioja frente a otras Comunidades, que ven aumentar año a año la inversión del Estado en sus territorios".

García-Calzada ha considerado que los Presupuestos de este año "suponen un nuevo hachazo a las aspiraciones de La Rioja de ser una región más moderna , más avanzada y más próspera".

"Lamentablemente", ha dicho, "no contemplan partidas que supongan o impliquen una transformación profunda a todos los niveles, especialmente en infraestructuras de comunicaciones, que son las más importantes inversiones productivas, porque multiplican la actividad que producen las empresas y el empleo".

Ha detallado que no existe "suficiente planificación presupuestaria ni para el desdoblamiento de la N-232, la A 12 de Burgos, o la A-15 a su paso por La Rioja, ni se contempla la construcción de nuevos enlaces de la AP-68 que vertebren la región".

"Si no empezamos a planificar y contratar los correspondientes estudios previos, cuando llegue la liberalización de la autopista, los enlaces no estarán hechos y, por lo tanto, la autopista no vertebrará la región", ha dicho.

Tampoco, ha dicho, hay partida "para impulsar debidamente el Corredor Ferroviario Cantábrico-Mediterráneo de mercancías y pasajeros, una vía de altas prestaciones o alta velocidad, con conexiones a los más importantes nudos de comunicación de Europa".

También ha echado de menos un "impulso al aeropuerto de Agoncillo-Logroño, para dinamizar una infraestructura que apenas crece frente al dinamismo de los aeropuertos de otras regiones vecinas".

En cuanto a las nuevas cargas fiscales y medidas laborales, ha afirmado que "suponen un varapalo más para las empresas y para los autónomos, especialmente para las pequeñas empresas".

El presidente de la FER se ha detenido en la tributación que hacen los gigantes digitales (como Amazon o Google) que, ha indicado, "apenas aportan a la riqueza de nuestro país, frente a la contribución de miles y miles de pequeños empresarios que revierten en su territorio los beneficios de su trabajo".

Ha criticado el aumento del IRPF, "que va a afectar al ahorro de las rentas altas y, por lo tanto, castiga la retención de talento en nuestro país".

En cuanto al Salario Mínimo Interprofesional, ha creído que "empuja a los salarios al alza y produce una situación insostenible para la pequeña empresa".

"No incentivará el empleo, no aumentarán las plantillas, todo lo contrario. Una subida tan desproporcionada y sin acuerdo en el Diálogo Social va a tener efectos muy negativos", ha asegurado.

Tampoco ha estado de acuerdo con el decreto que incluye en la Seguridad Social a los estudiantes en prácticas, calificándolo de "absurdo".