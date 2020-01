Fernández (PP) cree las elecciones en Cataluña "se decidirán en una de esas reuniones semiclandestinas de Waterloo"

Publicado 28/01/2020 19:48:52 CET

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Cataluña, Alejando Fernández, ha afirmado está tarde, sobre la posibilidad inmediata de convocatoria de elecciones en Cataluña, que "es probable que Torra no lo sepa a estas horas", porque "seguramente se decida en alguna de esas reuniones semiclandestinas de Waterloo, porque no solo han vaciado el Parlament de contenido y de prestigio, sino que no se legisla, ni se decide sobre nada sustancial para el bienestar de los catalanes".

"Tenemos que ver cómo se reciben las órdenes desde el ente fantasmagórico que llaman Consejo de la República", ha añadido, para a continuación señalar que "estaremos a la expectativa, pero en cualquier caso la Legislatura está muerta".

El también portavoz 'popular' en el Parlament ha señalado que "vemos un circo constante, porque no hay actividad parlamentaria seria y no hay

un Gobierno que gobierne. Por lo tanto, sean en marzo, mayo o septiembre es evidente que muy tarde no serán".

Fernández ha realizado estas manifestaciones, acompañado del presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, antes de intervenir en los 'Encuentros populares', que se celebran en la sede del PP riojano.

Ha destacado la "importancia" de poder "compartir la experiencia que tenemos en estos momentos en Cataluña, que es muy difícil, ya que tenemos una crisis constitucional muy grave, y a la vez es importante dar las gracias al conjunto de España porque no nos sentimos solos".

"Los constitucionalistas catalanes, los que nos sentimos catalanes y españoles, sin ningún complejo, puede haber algún momento en la historia en la que nos sintiéramos abandonados, pero no es este, porque sentimos el calor de nuestros compatriotas y de nuestros compañeros de partido", ha añadido.

Fernández ha trasladado, asimismo, un mensaje de "confianza" porque "es evidente que la situación es muy grave", porque "el Partido Socialista ha llegado a unos acuerdos con ERC que pone en tela de juicio el pacto constitucional", pero el PP "va a estar a la altura de las circunstancias para garantizar que ese pacto no se rompa y recuperar el espíritu de concordia de la Transición española y volver a renovar ese pacto de convivencia que durante 40 años hemos sido capaces de vivir".