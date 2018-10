FeSP-UGT exige "el retorno inmediato a la jornada de 35 horas en todas las Administraciones de La Rioja"

Publicado 09/03/2018 20:01:44 CET

LOGROÑO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

FeSP-UGT exige en una nota de prensa "el retorno inmediato a la jornada de 35 horas en todas las Administraciones de La Rioja (18 en Enseñanza)".

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT acuerda con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la devolución al ámbito de la negociación colectiva de dos de los principales recortes que el Gobierno del PP hizo en el año 2012:

- El establecimiento de la jornada de 37,5 horas como mínimo semanal.

- La eliminación del complemento retributivo en caso de baja por enfermedad.

Otro aspecto importante es el incremento retributivo acordado, que permitirá que en los próximos 3 años las retribuciones del personal de los Servicios Públicos aumenten entre un 6,9% como mínimo y 8,79% como máximo, en función de la evolución de la economía, siendo el incremento para el año 2018 cercano al 2%.

El acuerdo recoge también el establecimiento para el año 2018 de una tasa de reposición del 100% en todos los servicios de todas aquellas Administraciones Públicas (AAPP) que cumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria, con un 8% adicional en aquellos sectores que requieran un esfuerzo adicional de efectivos (un 10% para las Corporaciones Locales).

Para las AAPP que no cumplan los objetivos de déficit, la tasa de reposición será del 100% en sectores prioritarios y del 75% en el resto.

Por último, el acuerdo universaliza los procesos de estabilización de empleo público a prácticamente todos los servicios y entidades relacionados con el sector público y no contemplados en el acuerdo del pasado año, como son los servicios de administración y generales, de investigación, de salud pública e inspección médica, el personal de administración y de los servicios de las universidades públicas, entidades y empresas públicas, fundaciones, etc.

Desde la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT La Rioja exigimos a todas las Administraciones Públicas de nuestra región "la convocatoria inmediata de las mesas de negociación para la restitución de estos derechos y la negociación de las OPEs, que den cumplimiento y desarrollo a este acuerdo".

"Tras la desaparición de la barrera normativa en la que las distintas Administraciones se han estado escudando en los últimos años, -especialmente el Gobierno de La Rioja a través de sus diversas Consejerías (Administración Pública, Educación, Sanidad, Servicios Sociales, etc.)-, desde la FeSP-UGT La Rioja exigimos que esta devolución se haga realidad en nuestra Comunidad Autónoma a la mayor brevedad posible", informan.

"Ya no hay excusas para demorar más esta situación, que además de posibilitar que se mejoren las condiciones de salud y de facilitar la conciliación de la vida familiar del personal al servicio de las AAPP, permitiría la creación de empleo, el descenso del desempleo y la mejora de la calidad de los Servicios Públicos ofrecidos a la ciudadanía".

Desde la FeSP-UGT La Rioja anuncian además que, de no avanzarse en breve en la devolución de estos derechos, "los cuales llevamos años exigiendo en todas las mesas de negociación, llamaremos a la movilización en nuestra región".