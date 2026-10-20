Figaredo asegura que Vox hará "lo que haya que hacer" ante un posible pacto con el PP

El diputado de Vox por Asturias, y portavoz nacional de desregulación, energía y economía, Jose María Figaredo, y el presidente de Vox en La Rioja, Ángel Alda- EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox por Asturias, y portavoz nacional de desregulación, energía y economía, Jose María Figaredo, ha asegurado hoy que en Vox harán "lo que haya que hacer" ante la posibilidad de un pacto con el PP con la "prioridad" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salga de la Moncloa.

Figaredo, en una visita a Logroño, y acompañado por el presidente de Vox en La Rioja, Ángel Alda, en declaraciones a los medios de comunicación ha señalado que en Vox tienen "muy clara cuál es la prioridad, que es", ha dicho, "sacar a este gobierno mafioso de la Moncloa".

"Tenemos que devolver a los españoles la voz con libertad y, para ello, en Vox estaremos dispuestos y haremos lo que haya que hacer", ha dicho preguntado por un posible pacto con el Partido Popular, aunque no ha confirmado que estén en conversaciones: "Actuaremos con responsabilidad y con altura de miras y transmitimos un mensaje de tranquilidad a todos los españoles", ha insistido.

Preguntado acerca de si ese pacto podría suponer que Vox no presente listas en el Senado en La Rioja, ha afirmado: "Tanto en La Rioja como en el resto de España, como decimos, actuaremos con altura de miras y siendo conscientes de cuál es el objetivo final, que es sacar a este gobierno de la Moncloa. Y hasta aquí puedo leer".

"El objetivo es evidente, que es devolver la voz a los españoles en libertad y sacar este gobierno de la Moncloa. Más allá de eso, no podemos darle una letra concreta, un nombre concreto, un guion concreto", ha insistido.

Para Figaredo, y preguntado por sus líneas rojas, "lo primero es ganar las elecciones. Lo que suceda después vendrá después". Sí ha dicho que los "los pilares esenciales de esta campa están en la prioridad nacional, la remigración y la desregulación".

"Traer una España, de nuevo, en la que los españoles puedan ganarse el pan con el sudor de su frente; que los españoles puedan volver a perseverar que las empresas crezcan, que de nuevo la libertad y el bienestar regrese a las casas de los españoles", ha relatado.

Ha añadido: "Lo que suceda una vez en la que hipotéticamente logremos una victoria en las urnas vendrá después. Sin duda en coherencia con todo esto, pero no existe un texto escrito ni una línea específica en esta dirección o en otra".

Con respecto a las candidaturas al Congreso, y si Alda será cabeza de lista en La Rioja, ha informado de que "ayer se aprobaron las listas al Congreso de Vox y, progresivamente, con la velocidad justa para mantener la atención y para dar cierto interés se irán publicando según sea correspondiente".

Figaredo ha visto "fundamental la movilización de todos los españoles" en las próximas elecciones. "Es fundamental que absolutamente todo el mundo vaya a votar y a verificar que nadie ha votado por él en los colegios electorales", ha dicho.