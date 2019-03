Fluchos ayuda a prevenir la muerte súbita en el fútbol base de Arnedo

Publicado 07/03/2019 18:32:32 CET

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa riojana de calzado Fluchos, a través de su Proyecto Huellas, ha decidido apoyar al equipo de fútbol base de su ciudad con la última tecnología en prevención cardiovascular gracias a la empresa Nuubo. Para ello, ha facilitado a más de 50 jóvenes un peto con un dispositivo inalámbrico que realiza un electrocardiograma dentro del campo. En palabras de Victor del Estal, responsable de Nuubo, "detectamos cualquier anomalía que ocurra durante el ejercicio físico en el corazón del deportista".

La Real Federación Española de Fútbol ha colaborado en este proyecto porque considera importante la implicación por parte de la empresa privada y las instituciones a este tipo de iniciativas como afirma Felipe Sánchez-Pedreño, director de RSC de la Real Federación Española de Fútbol "el fútbol tiene un factor emocional importante, y consideramos que tenemos que utilizarlo de la mejor manera posible para llegar a todas esas personas que nos siguen, lanzar mensajes y por supuesto, implicarnos en aquellas causas que consideramos que podemos hacer una sociedad mejor".

Además, la Federación Riojana de Fútbol ha sido la primera federación territorial en España que utiliza en sus selecciones tanto masculinas (sub 16 y sub 18) como femeninas (sub 15 y sub 17) estos dispositivos. "Es una iniciativa en la que creemos ya que desde pequeños nuestros jugadores van a estar controlados", comenta Jacinto Alonso, presidente de la Federación Riojana de Fútbol.

Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas a los más de 53 jugadores del E.F. Arnedo y 71 jugadores de las selecciones riojanas han sido los siguientes:

74 jugadores no presentaban ninguna anomalía, es decir, el 60%.

49 jugadores presentan ectópicosnormales normales del deporte, lo que representa el 39,5% de los jugadores.

1 jugador (1% del estudio) a excepción de un jugador que presentaba una anomalía cardíaca con arritmias potencialmente peligrosas y taquicardias paroxísticas, realizada en una sola sesión y siendo totalmente asintomático.

Una vez detectado este caso, Nuubo mostró los resultados del jugador a cinco cardiólogos de reconocido prestigio con el mismo veredicto, entre los que se encuentra Dr. Josep Brugada, con más de 20 años de experiencia en arritmias y muerte súbita cardiaca: "Debería acudir al cardiólogo ya que existen rachas supraventriculares".

Posteriormente la dirección deportiva del E.F. Arnedo se puso en contacto con la familia para explicarles el caso, y con la colaboración de Fluchos, Nuubo y la Federación Riojana de Fútbol, se citó al jugador para un análisis más exhaustivo de los cardiólogos.

La visita se realizó el pasado lunes y el cardiólogo descartó problemas estructurales a partir de una ecocardio, pero recomendó un año de pruebas frecuentes con el chaleco de Nuubo más de 24 horas.

"Estaremos pendientes de la evolución, pero este caso que confirma la importancia de la prevención en el deporte, y desde Fluchos seguirán informando de los avances a través de sus redes sociales".

Todos los detalles del Proyectos Huellas han sido documentado en un reportaje audiovisual presentado por Raúl Ruiz, periodista deportivo, y que se encuentra ya disponible para su visionado en https://proyectohuellas.com/huellas-en-el-corazon

PRESENTACIÓN LA CIUDAD DEL FÚTBOL

La presentación de "Huellas en el corazón" se realizó en La Ciudad del Fútbol en Las Rozas y contó con la presencia y participación de Ana Muñoz, vicepresidente de la RFEF, José Molina, director deportivo; Pablo Amo, adjunto dirección deportiva, Luis de la Fuente, seleccionador sub 21, Julen Guerrero, seleccionador sub 15; Felipe Sánchez-Pedreño, director de RSC y Jacinto Alonso, presidente de la Federación Riojana de Fútbol.

También se desplazaron hasta Madrid los responsables deportivos de E.F. Arnedo, Víctor Romero y David Marín, los cuales apuntaron que "para una ciudad como Arnedo es importante que se acuerden de nosotros y tanto Fluchos como la Federación Riojana y Española colaboren en iniciativas como esta en el fútbol base".

Por último, Antonio Sáenz compartió con los medios congregados el compromiso de Fluchos por seguir buscando iniciativas que apoyar en el futuro y que dejen una huella en la sociedad.