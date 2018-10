Gamarra afirma que el caso 'Enredadera' hay que "dejárselo a los jueces" y califica de "circo" lo que hace la oposición

Publicado 22/08/2018 12:56:05 CET

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha afirmado que el caso 'Enredadera' "hay que dejárselo a los jueces" algo para lo que "el Ayuntamiento está personado y ha pedido ser acusación particular en el procedimiento". "El resto - ha asegurado- es enredar y montar un circo por parte de la oposición, con escasa responsabilidad".

Gamarra ha respondido de este modo a los medios de comunicación preguntada sobre si iba a comparecer en la Comisión Municipal sobre el caso 'Enredadera'. Ha señalado que "no hay ninguna novedad ni hoy, ni ayer, por lo que no tengo nada que aportar", ya que "aquí lo más importante es la actitud adoptada como Equipo de Gobierno, desde la responsabilidad, de ser acusación particular, que es lo que tiene que hacer este Ayuntamiento".