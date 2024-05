Gamarra "anima" a Pedro Sánchez a que "practique la política limpia" tras su última carta a los militantes socialistas

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (LA RIOJA), 2 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha "animado" hoy al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a que "practique la política limpia".

Gamarra se ha desplazado hoy la A-12, término municipal de Santo Domingo de la Calzada, para, junto a diputados y senadores tanto de La Rioja como de Castilla y León, exigir "que se termine de una vez" la Autovía del Camino.

La secretaria general del PP ha aprovechado su presencia ante los medios para referirse a la carta enviada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE a los militantes de esta formación.

"Aquí tenemos nuestro propio Aló Presidente", ha dicho en referencia al programa de televisión protagonizado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez; aunque, ha añadido, "viene a ser más español Una carta para ti" (programa español emitido entre 2002 y 2004).

Para Gamarra, "es la nueva fórmula que tiene Pedro Sánchez de dirigirse a los españoles sin que nadie le controle".

En esta última carta, Sánchez "dice que reivindica la política limpia" y Gamarra le ha animado a que "practique la política limpia".

"Eso es de lo que se trata. Que se dejen de hablar de bulos cuando son ellos los que promueven e impulsan mentiras", ha dicho.

A si juicio, "lo que Pedro Sánchez pretende es hacer que sus problemas parezcan los problemas de los españoles" y "que se hable en España de lo que él quiere".

Para Gamarra, además, "Sánchez lo que pretende, también, es que los medios piensen lo que él piensa". Sin embargo, ha advertido, "esto no es la democracia" porque "la democracia es libertad de prensa y control al gobierno".

"Pedro Sánchez lo que está claro es que se está cada día visualizando más como alguien que lo que pretende es máximos poderes sin ningún control", ha aseverado.

También le ha acusado de querer "una democracia limitada, que no le cuestione, que no le controle", advirtiéndole de que "no lo va a conseguir.

"Porque en España seguirá existiendo, le guste o no le guste, libertad de prensa. Y, por tanto, los medios pensarán y opinarán lo que consideren oportuno", ha dicho.

Gamarra ha considerado que, en los cinco días en los que Sánchez ha pedido parar para reflexionar, se ha vivido "un gran bulo emocional en el que ha querido reforzarse personalmente y los españoles, mientras", han estado "en un segundo plano".

Sin embargo, a su juicio, "no le ha salido bien porque lo que todo el mundo ha podido comprobar es que esta nueva operación de poder respondía única y exclusivamente a su interés exclusivo personal".