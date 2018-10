Gamarra asegura que hay conversaciones con Iberdrola "que dan garantía a los vecinos del traslado subestación Cascajos"

Publicado 04/10/2018 22:17:54 CET

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha rechazado este jueves la moción presentada por el Grupo Municipal Mixto quien solicitaba el traslado de la subestación eléctrica de Cascajos con la abstención de Ciudadanos, Cambia y PSOE y el voto en contra de PP. Éste último ha destacado que en 2019 "continuaremos con la obra, aunque nos quieran arrinconar, porque se está trabajando desde Urbanismo" y este partido "cumple lo que dice".

En concreto, la moción instaba a que el Ayuntamiento de Logroño, a través del órgano que corresponda, "deje resuelto con Iberdrola, antes de que finalice la presente legislatura, las condiciones del traslado de la subestación eléctrica de Cascajos, conforme a lo acordado con los vecinos del entorno y con el conjunto de los ciudadanos de Logroño".

En este punto, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha reconocido que ya existe un acuerdo con Iberdrola "que no ha sido nada fácil" que "vincula y da la garantía a los vecinos de la zona de que ese traslado se va a llevar a cabo".

El portavoz del Grupo Municipal Mixto, Rubén Antoñanzas, ha defendido la moción destacando que "el PR+ tenía y tiene una idea muy clara de lo que hacer en esta subestación" pero "la realidad es que en siete años de gobierno de Cuca Gamarra no se ha hecho nada, y dos años después de hablar en este pleno de este tema tampoco".

"EL PP ES INCAPAZ DE DAR UNA SOLUCIÓN"

Con ello, ha indicado, "creo firmemente que se debe dar ya una solución a esta situación y quiero que la alcaldesa de Logroño cumpla con los compromisos con los logroñeses". El PR+ -ha reiterado- "tenía una solución y una propuesta que hoy hubiera podido ser una realidad si el PP no hubiera utilizado esa opción de forma partidista". La realidad, ha lamentado, "es que bloqueó un proyecto necesario para Logroño y tanto tiempo después el PP ha sido incapaz de dar una solución". "Se trata de un problema" ha justificado Antoñanzas "que nunca debería haber llegado a 2018".

En el turno en contra, el concejal del PP, Javier Merino, ha criticado que Rubén Antoñanzas "haya retorcido el presente, pasado y futuro" de la situación con esta moción. Para el concejal popular, "hoy Antoñanzas ha hecho un papel" porque "lo cierto es que hubo muchos vecinos que dijeron que la opción del bipartito PSOE-PR no querían que se hiciera" y el PP en la oposición "trajo una moción al respecto".

Con ello, ha reconocido Javier Merino, "hasta que ese convenio no esté claro en cifras, términos y condiciones este equipo estará vigilante con el convenio con Iberdola".

Así las cosas ha querido recordar al concejal del PR+ que el equipo de Gobierno "claro que está haciendo y trabajando, pero estamos hablando de cosas muy serias que necesitan tiempo. Cuando el PP asume un compromiso lo toma pero siempre bien, no con intereses perjudiciales", por ello, ha finalizado, "haremos la subestación, costará pero lo haremos y le pido que confíe en nosotros".

En el turno de portavoces, Rubén Antoñanzas ha vuelto a tomar la palabra lamentando que "después de siete años adquiriendo compromisos, ya nadie puede creer al PP" y ha asegurado "que el PP se aprovechó del miedo de los ciudadanos" jugando "con el miedo a la salud".

Por su parte, Julián San Martín (Cs) ha indicado que también se sienten "engañados" porque "en todos estos años no se ha hecho nada" y ha pedido conocer el informe con Iberdrola porque "parece que está desaparecido". "Debemos trabajar por algo importante y dejar a un lado el 'y tú más' porque lo único cierto es que la subestación eléctrica no puede estar ahí", ha finalizado.

El concejal de Cambia Logroño, José Manuel Zúñiga, ha recordado que ya en el año 2013 "la alcaldesa afirmaba que había un acuerdo para el traslado de la estación a Pedregales, en 2015 ya pedimos ver el estudio o el informe para conocer los pros y los contras de las opciones pero lo cierto es que no hemos visto nada".

Así, ha indicado, "han pasado siete años y lo que es una realidad es que si hay un problema de salud, que es lo que achacaba el PP para no soterrar, están haciendo flaco favor a las familias que están viviendo en esa zona".

La portavoz socialista, Beatriz Arraiz, ha resumido esta situación "como la gran mentira del PP" porque "tenían muy difícil salida" y "decidieron manipular a los vecinos con asuntos de salud". Ahora solo hay dos opciones, "o se reconoce el error y se da marcha atrás, o se asume el traslado a Pedregales que parece que puede costar en torno a 9 millones de euros".

El PSOE lamenta que a día de hoy "no conocemos ningún tipo de avance en este aspecto" y el PP "dice que no hay ningún problema". Ahora, al igual que el resto de los grupos, desde el PSOE quieren saber "si era mentira o no dichos problemas de salud" porque "ocho años después seguimos en la misma situación y, si de verdad hay problemas de salud, son ustedes unos irresponsables".

"HAY INFORMES Y SE ESTÁ TRABAJANDO"

En su segundo turno, Javier Merino (PP), ha garantizado que "hay informes y se está trabajando" y ha lamentado que Cs "lo único que necesita son excusas para romper su pacto con nosotros e irse con el PSOE" y ha vuelto a incidir en que "no se vuelva a decir que se manipula a los vecinos". En 2019, ha insistido, "continuaremos con la obra, aunque nos quieran arrinconar, porque se está trabajando desde Urbanismo" y este partido "cumple lo que dice".

Finalmente, la alcaldesa de Logroño ha querido aclarar que, desde su partido, "nunca se ha hablado de problemas de salud, jamás se ha utilizado ese término pero sí vimos el miedo de los ciudadanos" ante la opción del bipartito PSOE-PR. "No todos podemos decir lo mismo porque la diferencia es que nosotros entendimos cómo una ciudad no quería esa opción y, no se empeñe, siguen sin quererla. Este equipo de Gobierno ha trabajado desde la lealtad a los ciudadanos, escuchándoles".

OTRAS MOCIONES

En otro orden de asuntos, el pleno del Ayuntamiento de Logroño ha apoyado por unanimidad la moción presentada por el Grupo Mixto para acometer las obras de mantenimiento y reparación del Monte Cantabria en el tramo de la carretera de Mendavia y la presentada por Cambia Logroño para la mejora en la medición e información de la calidad del aire urbano.

Además, se ha aprobado (con los votos a favor de todos los grupos a excepción de Cambia Logroño) la moción presentada por el Grupo Mixto para la realización de recorridos para corredores debidamente señalizados e iluminados en diferentes barrios de la ciudad.