Gamarra recrimina a Cambia no querer firmar una Declaración Institucional conjunta para el próximo 8 de Marzo

Publicado 01/03/2018 20:37:51 CET

LOGROÑO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha lamentado que el Pleno del Ayuntamiento de este jueves, 1 de marzo, no haya podido aprobar una Declaración Institucional con motivo del Día de la Mujer el próximo 8 de Marzo porque un grupo político, haciendo referencia a Cambia Logroño, "no ha querido".

En este sentido, la alcaldesa ha destacado que en este Ayuntamiento "siempre hemos sido capaces de buscar puntos de encuentros para apoyar dichas declaraciones, hacer un ejercicio de responsabilidad política y estar a la altura de la ciudad y de los logroñeses".

"Hoy debería haber ocurrido eso -ha continuado- pero ha habido un partido que no ha querido trabajar en dicha declaración a pesar de que fue presentada y rechazada sin buscar un acuerdo e imponiendo" a pesar de que eso es lo que esperan las logroñesas, sobre todo, "de un Ayuntamiento como el del Logroño".

Por su parte y con respecto a la huelga, la alcaldesa de Logroño ha recordado que "existe el derecho a la huelga pero no se puede imponer y hay que respetar al que no quiera o no pueda hacerla". Además, ha lamentado que Cambia Logroño al anunciar que no estará presente en la Comisión de Igualdad teniendo una posición presidencial "lo que plantean es que ese órgano no funcione y no se ejerza el derecho del resto a acudir".

"Lo único que buscan es un gesto que les permita un titular, no tiene otra razón de ser", ha finalizado.

DEBATE CONJUNTO

La alcaldesa de Logroño ha hecho estas declaraciones tras el debate conjunto de tres mociones presentadas por el Grupo Mixto, Grupo Municipal Socialista y Cambia Logroño. En concreto, y por orden de intervención, la del PR+ tenía como fin la creación del recurso 'Casa de la Mujer' en Logroño, la del PSOE evitar la discriminación de las mujeres y avanzar hacia una sociedad más democrática y la de Cambia apoyar la huelga feminista del 8 de marzo.

Las dos primeras han sido aprobadas mientras que la última ha decaído con la abstención del PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del PP.

En concreto, el primero en defender la moción ha sido el portavoz del Grupo Municipal Mixto, Rubén Antoñanzas, quien ha pedido "espacios y recursos materiales y humanos adecuados para crear el proyecto 'Casa de la Mujer' e impulsar actividades de sensibilización, formación, información, investigación e impulso a la participación de colectivos de mujeres y programas específicos de igualdad, entre otros asuntos.

"Todo para implicar a todos los colectivos de mujeres que persigan fines de igualdad de género para elaborar el proyecto". En su interevención, Antoñanzas ha defendido que dicha Casa de la Mujer se puede ubicar en la denominada 'concha del Espolón'.

Por su parte, Izaskun Fernández (PSOE) ha pedido en su moción la transformación de la Mesa de la Mujer en el Consejo Sectorial de la Mujer de Logroño y la puesta en marcha de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Plan de Igualdad y de Oportunidades inmediatamente después de la aprobación del reglamento y ha pedido mostrar su apoyo al paro de dos horas de trabajo el 8 de marzo, entre otros asuntos.

Por su parte, Cambia Logroño, en voz de Nieves Solana, ha defendido la moción de su grupo con el fin de apoyar la huelga feminista del 8 de Marzo "facilitando su desarrollo en esta corporación con todos los medios materiales, personales y de difusión". También solicitaban "colgar la bandera feminsita en el balcón del Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres". En este punto, el PSOE ha defendido una enmienda que no ha sido aceptada.

En este sentido, el PSOE ha criticado que Cambia "ha sido sectario" ya que "con su idea de no acudir a la Comisión de Igualdad, están obligando a los demás a no acudir".

Por su parte, la concejal del Grupo Municipal del PP, Paloma Corres, ha anunciado el voto en contra de las tres mociones porque, en el caso del PR+ "es floja. Todo lo que plantea la moción del PR+ se pueden organizar sin tener que hacer una casa de la mujer".

Además, y especialmente dura, ha sido con la moción de Cambia a quien les ha pedido que dejen claro que "las concejales de Cambia se dieron prisa en anunciar que iban a apoyar la huelga del 8 de marzo pero es una huelga que impide la participación de muchas mujeres, una huelga antisistema que mezcla el feminismo con otras muchas cosas y ataca a la iglesia y el modelo económico vigente".

"Ni este grupo ni el resto de grupos municipales dijo en la comisión que no apoyasemos la huelga sino que lo que dijimos es que se nos impusiera la huelga" por lo que "la inflexibilidad de Cambia fue impresentable" y ha asegurado que "las menos solidarias en esta corporación con las mujeres son ellas mismas" porque "la solidaridad a ustedes os sale gratis".