Gamarra: "Que nuestro transporte urbano sea plenamente accesible es un compromiso ineludible para Logroño"

Publicado 15/01/2019 13:42:43 CET

LOGROÑO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha afirmado este martes que "nuestro transporte urbano sea plenamente accesible es un compromiso ineludible para una ciudad inclusiva y sostenible como es Logroño".

Así lo ha recalcado Gamarra durante la reunión que ha mantenido con la presidenta del CERMI en La Rioja, Manuela Muro, y otros responsables del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, para analizar las novedades en este servicio.

En concreto, el encuentro se han centrado en debatir el nuevo Reglamento del Transporte Urbano, que en su fase de borrador está siendo presentado a distintos grupos sociales.

"Y, entre ellos, las personas con distintas capacidades es prioritario porque -como ha señalado Gamarra- que nuestro Servicio de Transporte Urbano sea plenamente accesible es un compromiso ineludible para una ciudad como Logroño que apuesta por la inclusión y por la sostenibilidad".

Dos características, ha apuntado, "que nos definen y en las que el equipo de Gobierno lleva mucho tiempo trabajando", ya que, como ha incidido la primera edil, "la apuesta por la sostenibilidad pasa por una movilidad sostenible, no contaminante, y para ello debemos potenciar el atractivo y el buen funcionamiento del transporte colectivo".

"En este sentido, resulta clave lograr que todos los ciudadanos, con independencia de sus distintas situaciones y capacidades, lo puedan utilizar con comodidad", ha señalado Gamarra, quien ha añadido que, además, "estamos además fomentando una ciudad justa, en la que todas las personas tengan lo mismos derechos y oportunidades".

Bajo estos parámetros, la elaboración del nuevo Reglamento para el servicio de transporte urbano ha tenido especialmente en consideración su accesibilidad. A ella se le dedica un capítulo específico "al objeto de que tanto la remoción de barreras físicas como el acceso a personas con discapacidad auditiva o visual quede adecuadamente garantizada".

Igualmente, ha dicho Cuca Gamarra, "la utilización inclusiva, independiente y segura del transporte público municipal, con el fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal".

En concreto se establecen medidas como que la empresa está obligada al cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad en los transportes públicos; mediante pictogramas, se hará visible la aceptación en los vehículos de perros guía y de asistencia, debidamente sujetos e identificados. Se situarán en lugares adecuados a su fin.

Todos los autobuses dispondrán de rampa de acceso, garantizando la empresa su buen funcionamiento y las protecciones necesarias. Todos los días, antes del primer servicio, se comprobará su correcto funcionamiento. Las rampas contarán, preferiblemente, con un sistema manual y automático.

Al menos habrá un espacio reservado para sillas de ruedas y cuatro asientos próximos a las puertas señalizados y con fácil acceso a timbres y señales de parada. Estas plazas podrán ser utilizadas por cualquier viajero que, no obstante, deberá cederlas en caso de llegar un usuario con problemas de movilidad.

El acceso a personas que tengan dificultades para subir al autobús podrá realizarse por la puerta intermedia, reclinándose el vehículo si fuera necesario. Se consideran personas con movilidad reducida tanto personas con discapacidad como las de edad avanzada, de baja estatura, mujeres embarazadas, con equipaje pesado, con carritos de compra o con niños.

Es obligatorio el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal. Si una persona con movilidad reducida no puede acceder al no funcionar la rampa, se debe garantizar su transporte en el siguiente autobús y, si persiste el problema, se le gestionaría y cubriría el viaje en taxi adaptado.

Respecto al pago del autobús, mientras no exista máquina canceladora en el acceso para usuarios con sillas de rueda, debe ser realizado por cualquier otro viajero. Si no se puede, el chófer será la persona encargada; y sin por necesidades del servicio no se pudiera abonar el viaje, no le será cobrado.

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN 15 PARADAS.

Por otra parte, al margen de los dispositivos específicos del Reglamento, la alcaldesa y los responsables del CERMI han comentado también las actuaciones que se han realizado en paradas de autobús para mejorar la accesibilidad y la movilidad.

"Se trata de adecuar los espacios reservados para las maniobras de acercamiento del autobús a las paradas y en el desplazamiento de obstáculos como, por ejemplo, contenedores próximos a las mismas", ha señalado.

En 2018 se llevaron a cabo actuaciones en 15 paradas por toda la ciudad. En concreto, se actuó en las paradas: Ciriaco Garrido, Milicias, Club Deportivo, Palacio de Congresos (Línea 1 Hospital San Pedro-Lardero); Consejo Regulador, Juan Boscán, Gustavo Adolfo Bécquer Norte y Gustavo Adolfo Bécquer Sur, La Cometa, Olimpia, Daniel Trevijano (Línea 3 Las Norias-Villamediana); Pepe Blanco, Ferroviarios y Dinamarca (Línea 5 Valdegastea-Madre de Dios) y Cosme García (Línea 9 Las Norias-Pradoviejo).