Gamarra: "Vox se ha convertido en el socio invisible que Sánchez e Iglesias necesitan para seguir en La Moncloa"

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha criticado este viernes que Vox "se ha convertido en el socio invisible que Sánchez e Iglesias necesitan para seguir en la Moncloa".

Gamarra ha realizado estas declaraciones en Logroño en donde ha querido hacer una valoración sobre la postura del PP de ayer ante la moción de censura presentada por Abascal. En este sentido, ha indicado, la decisión del PP fue un "no a Sánchez, a Iglesias, a sus socios visibles pero también a su socio invisible que fue Vox" porque "mientras no estemos unidos desde el centro derecha, no será posible llegar a la Moncloa y, por tanto, cambiar el futuro de nuestro país".

"No se trata de unir partidos, sino de unir españoles", ha afirmado Gamarra y en este proyecto "cabe mucha gente". En este sentido, ha afirmado, "tenemos máximo respeto por los votantes de otros partidos pero tenemos que ser todos conscientes de que solo desde la unidad es desde donde conseguiremos ser la alternativa que cambie al gobierno de España".

