Ganar La Rioja, una plataforma que se mira en Soria Ya y surge por el "desencanto" en los partidos políticos

LOGROÑO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El que fuera diputado de Podemos, Germán Cantabrana, ha presentado Ganar La Rioja, una plataforma para la que Teruel Existe y Soria Ya son el "espejo en el que se mira" surgida por el "desencanto" en los partidos políticos.

Cantabrana, al que Podemos excluyó del proceso de primarias en 2018, en una decisión que Cantabrana recurrió y ganó en los juzgados, y que posteriormente fue expulsado del partido en 2021, ha ofrecido una rueda de prensa junto a Enrique Echazarra miembro de Ciudadanos hasta 2016, fecha en la que fue expulsado para, después, tener ser readmitido por sentencia judicial.

"En principio no somos un partido, somos una plataforma, nuestro proyecto es ver qué opina la gente y, de ahí, trabajar y, si cualquiera de los partidos clásicos, a raiz de nuestro trabajo, cambia su forma de trabajar no hará falta crear ningún proyecto político", ha explicado añadiendo: "En cualquier caso, riojanistas sí que somos".

Cantabrana ha recordado que la plataforma nació en 2019 y, ahora, ha afirmado, muchas personas, incluso parándoles por la calle, les pedían que retomaran la iniciativa. En aquel momento se presentaba con el objetivo de desarrollar unas primarias y presentarse a las elecciones autonómicas y municipales. Hoy ha relatado que problemas de salud se lo impidieron.

Ha señalado que tanto él como Echazarra entraron en política intentando hacer las cosas de otra manera y que, incluso, se "enfrentaron" a sus formaciones "para combatir sus malas praxis".

"Entendemos que se nos sacó a empujones porque representamos otra forma de hacer política que estaba en los estatutos de nuestros partidos pero no en su comportamiento", ha dicho.

Ha invitado a participar "a todas las personas de todas las ideologías que respeten los derechos humanos y La Rioja como territorio". Ahora mismo la plataforma la integran nueve personas y otras tantas de "colectivos de muchos tipos" han mostrado su "interés" en participar.

Con respecto al expediente, y expulsión, de la diputada de Podemos, Raquel Romero, ha entendido que "precisamente" ese tipo de "comportamientos" se quieren evitar: "No se pueden estar tres años sin hablar dos direcciones y luego expulsar a alguien". "Me consta que con Podemos cuando la Dirección te pone la cruz no se habla", ha dicho.