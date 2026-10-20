García (PSOE) desconoce "en qué se concreta" el acuerdo con Frente Amplio pero lo ve en un escenario de oportunidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del PSOE, Javier García, en el 16 Congreso del PSOE - PSOE

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista en La Rioja, Javier García, ha indicado hoy desconocer "en qué se concreta" el acuerdo con Frente Amplio en esta comunidad pero sí ha creído que significa que en La Rioja la alianza "pueda ser primera fuerza".

García, preguntado por los periodistas después de que, desde Izquierda Unida, se desvelara que el acuerdo PSOE-Frente Amplio en el Senado pondría en La Rioja a Diego Mendiola (IU) en segundo puesto tras Concha Andreu (PSOE), ha señalado que se trata de un "acuerdo marco" que se ha alcanzado "a nivel federal".

Más allá de esto, ha dicho: "Lo mismo que ustedes conocen es lo que yo conozco, no tengo mucha más información, todavía no me han concretado específicamente en qué va a consistir".

No obstante, ha entendido que "si en la Rioja se ha buscado ese acuerdo es porque hay posibilidades, claras y posibles, de que el PSOE pueda ser primera fuerza". Así que, ha clamado: "Salimos a por todas".

El acuerdo PSOE-Frente Amplio para presentar listas comunes en el Senado le parece "bien" porque supondrá que la Cámara Alta "no siga siendo una cámara de bloqueo de la actividad del Congreso de los Diputados, que es lo que ha sido esta legislatura con una mayoría absoluta del Partido Popular".

Dicho esto, queda desvelar el tercer puesto. En las listas del PSOE, antes del acuerdo, el número dos era Sergio Ochagavía, alcalde de Albelda de Iregua, pero al ser listas cremallera podría ir la socialista Lydia Ascacíbar (antes número tres).

En cualquier caso, ha querido ser precavido y esperar a la llamada de Ferraz. Sí que ha visto que existen posibilidades de que, en La Rioja, salgan tres senadores del acuerdo, de los que dos serían del PSOE y uno de Frente Amplio.

"El escenario es muy diferente, hay mucha movilización y yo no descarto ningún escenario así que si en la Rioja se ha buscado ese acuerdo también es porque hay posibilidades claras y posibles de que eso se pueda dar", ha visto.

Para García "es una cuestión seria" y le parece "bien" que el Partido Socialista "haya querido negociar a su izquierda para intentar maximizar resultados y que el Senado no quede al albur de la ultraderecha", también "para controlar un órgano tan importante como es el Tribunal Constitucional".