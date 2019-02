Garrido asegura que no va a presentar su dimisión como pedía Cantabrana y no descarta concurrir a primarias de Podemos

Publicado 25/02/2019 20:16:28 CET

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos La Rioja, Kiko Garrido, ha asegurado que no va a presentar su dimisión al frente de la formación morada en la región, tal y como ha reclamado está tarde el portavoz del Grupo Parlamentario en La Rioja, Germán Cantabrana. Además, ha señalado que no descarta concurrir al proceso de Primarias, cuando lo convoque nuevamente su partido.

Garrido, que se encuentra en Madrid participando en una reunión de campaña en la que están todo los secretarios generales de la formación morada, ha realizado estas manifestaciones a Europa Press una vez conocida una sentencia de un juzgado riojano que ha estimado la demanda presentada por Cantabrana contra su partido político por excluirle de las Primarias.

Ha dicho que desde la dirección nacional, por parte del secretario de Organización, Pablo Echenique, han dicho "desconocer" los términos de la sentencia, si bien "respetan y acatan las decisiones judiciales".

No obstante, ha asegurado que como secretario general "he pedido a la Secretaría de Organización que se convoquen cuántos antes las primarias en La Rioja, ya que necesitamos candidatos ya".

En este punto, ha señalado que no descarta presentarse, si bien ha precisado que "no me presento solo, sino que lo hago con un grupo más amplio, y las decisiones las hacemos colegiadas".

Finalmente, ha calificado de "bravuconadas" las declaraciones del portavoz del Parlamento, ya que "siempre aprovecha para pedir mi dimisión aunque sabe que esto nada tiene que ver conmigo". "Yo ni fui a declarar a su juicio, ni me llamaron porque nada tiene que ver conmigo, es una cuestión del departamento de finanzas nacional, de recursos humanos y de salud laboral" ha añadido, para apostillar que "es ridículo que ponga como condición que yo dimita para presentarse él".