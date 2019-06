Garrido (Podemos): "Que Ciudadanos esté o no en la Mesa depende del PP"

Publicado 18/06/2019 14:25:54 CET

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Unidas Podemos, Kiko Garrido, ha indicado hoy que "el hecho de que Ciudadanos esté o no esté en la Mesa depende el Partido Popular".

Garrido, en declaraciones a Europa Press, ha indicado que las negociaciones con el PSOE para su posible apoyo a la investidura de la socialista Concha Andreu como presidenta no están cerradas, aunque ha evitado dar detalles hasta que éstas culminen.

El próximo jueves, 20 de junio, se constituirá el Parlamento de La Rioja, con la formación de los grupos parlamentarios (la coalición Unidas Podemos-IU-Equo será grupo mixto al contar con dos diputadas y ser el mínimo tres), el nombramiento de la Presidencia y la constitución de la Mesa.

Si bien ayer Ciudadanos, en declaraciones ante los medios de comunicación, consideraba que no se podría entender que Unidas Podemos estuviera en la Mesa y la formación naranja no, hoy Garrido ha afirmado: "Ciudadanos tendrá que hablar con PP".

La Mesa es el órgano rector de la Cámara, cuya acción dirige y coordina la Presidencia. Además de por la propia presidenta, o presidente, está formada por dos vicepresidentes y dos secretarios.

En la legislatura que ahora acaba estuvo compuesta por dos miembros del PP (la presidenta, Ana Lourdes González y Noemí Manzanos como secretaria primera); otros dos del PSOE (Ana María Santos como vicepresidenta segunda y Ricardo Velasco como secretario segundo); y uno de Ciudadanos (Tomás Martínez Flaño como vicepresidente primero).

En este sentido, Garrido ha afirmado que Podemos (en aquel momento acudió a las elecciones en solitario) no estuvo en la Mesa, contando con cuatro diputados, los mismos que Ciudadanos, porque el PSOE no le "dejó estar". En la situación actual, ha añadido, que Ciudadanos "esté o no esté depende del PP".

Ahora, la coalición considera que debe estar en la Mesa; además, ha recordado Garrido, pide entrar en el Gobierno de La Rioja.