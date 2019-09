El Gobierno adquirirá 67.000 dosis de vacunas frente a la gripe estacional para la campaña 2019-2020

Publicado 20/08/2019 12:35:12 CET

LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado en la reunión de esta semana un gasto de 208.499,20 euros para la adquisición de 67.000 dosis de vacunas frente a la gripe estacional para la campaña 2019-2020.

Hay que recordar que La Rioja mantiene un acuerdo con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que fija las condiciones de la adquisición de estas vacunas. Este acuerdo busca mayor cohesión, equidad, calidad y contención en el gasto público, dado que la unión de las diferentes comunidades y ciudades autónomas hacen posible que el precio sea más competitivo.

vacunación que lo necesiten. La primera al menos 7 días antes del comienzo de la campaña de vacunación, y la segunda entrega entre los 7 y 10 días posteriores al inicio. La distribución se realizará de martes a viernes no festivos de 9 a 13 horas y el transporte se efectuará de forma que no trascurran más de 24 horas desde la salida del laboratorio hasta la recepción en los puntos de entrega. La empresa deberá realizar la entrega según un cronograma previo en 42 puntos (centros de salud, residencias de mayores, hospitales, centro penitenciario, etc.).

LA VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE ESTACIONAL

La gripe es una enfermedad transmisible por vía aérea de carácter estacional y recurrencia epidémica. Estos virus tienen como principal característica su gran capacidad de mutación. De las medidas disponibles actualmente para la prevención de la gripe la vacunación es la más recomendable y cada año la OMS establece la composición de las vacunas a utilizar.

Los grupos de riesgo a los que se recomienda la vacunación son personas de edad igual o superior a 60 años de edad; personas menores de 60 años, que por presentar una condición clínica especial tienen un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe o porque al padecer la enfermedad puede provocar una descompensación de su situación médica; personas que pueden transmitir la gripe a aquellas con alto riesgo de presentar complicaciones, como los trabajadores de los centros sanitarios y personas que trabajan en servicios públicos esenciales.

La Rioja se mantiene como una de las comunidades autónomas con mayor tasa de vacunación antigripal de todo el país, que alcanza el 65,07 por ciento en personas de más de 65 años.