El Gobierno afirma que no les consta que se haya cursado judicialmente nada contra el Ejecutivo sobre 'Enredadera'

Publicado 23/08/2018 12:53:54 CET

LOGROÑO, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha afirmado en relación al caso 'Enredadera' que "respetamos la actuación judicial, porque son los jueces los que tienen que dar claridad a este proceso". Precisamente, tanto el jefe del Ejecutivo riojano como el consejero de Justicia, Conrado Escobar, han asegurado que no les constaba que "desde ninguna sede judicial se haya cursado absolutamente nada al Gobierno riojano".

Ambos han realizado estas declaraciones a los medios de comunicación, preguntados por este asunto, tras la recepción que han cursado a 40 jóvenes que participan en un intercambio de Inter Europa en Ezcaray.

Ceniceros ha recordado que el propio Escobar ha pedido comparecer en el Parlamento riojano "de forma voluntaria, y cuanto antes" para dar cuenta "de esos contratos que el Gobierno de La Rioja tiene con una de esas empresas que está implicado en la trama, Aralia" y para "hablar de la no contratación con GESPOL".

Por su parte, el consejero ha indicado que "estamos en el curso de una investigación judicial, y, por tanto, facilitamos la información que se nos pueda solicitar". De hecho, ha recordado que para facilitar al máximo la transparencia, el Gobierno "se ha empleado a fondo y tenemos un portal de Transparencia, un portal del contratista, y todo se puede ver reflejado".

"Y para darle a eso la mayor transparencia, naturalidad y control parlamentario, hemos solicitado la comparecencia para explicar lo que esté a nuestro alcance", ha añadido, para a continuación matiza que el caso "arranca de una cuestión estrictamente judicial, por lo que sobre lo que no tenemos ningún conocimiento poco podemos añadir, pero ahí estaremos gustoso de explicar lo que esté a nuestro alcance".

NEGATIVA COMPARECENCIA AYUNTAMIENTO

En el caso de la Comisión del Ayuntamiento de Logroño, y sobre la posible petición de comparecencia de Escobar en la misma, éste ha indicado que no tenía previsto comparecer, para señalar a continuación que "no quiero faltar al respeto a nadie, pero hay que saber acotar donde se tienen que dirigir la cuestiones".

"El Gobierno se debe al control en sede parlamentaria, e imagínense que otros ayuntamientos empiezan a abrir comisiones y tenemos que deambular por todos los Ayuntamientos en las comisiones que se pudieran abrir; por lo que no parece razonable, que no digo que no sea serio, porque cada institución se debe al control que le marcan, y en este caso nosotros al Parlamento, y ya se ha cursado la comparecencia".