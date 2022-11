El Gobierno conmemora el 25N con la primera Ley Contra la Violencia de Género aprobada por unanimidad en el Parlamento

LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que el Gobierno de La Rioja conmemora con la realización de diversas actividades. El director general de Justicia e Interior, Jorge Medel; el director general de Servicios Sociales, Pablo González; y la directora general de Igualdad, Emilia Fernández, han presentado algunas de las iniciativas diseñadas por el Ejecutivo regional.

Como cada 25N, el Gobierno de La Rioja diseña una campaña con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre este grave problema social. La campaña de este año se centra en la Ley Contra la Violencia de Género elaborada por el Gobierno de La Rioja y aprobada por unanimidad en el Parlamento de La Rioja.

CONCEPTO DE VÍCTIMA AMPLIADO, LA PRINCIPAL NOVEDAD

Una Ley, ha explicado el director general de Justicia e Interior, "elaborada por un Gobierno progresista y feminista con la que La Rioja pasa a ser una de las comunidades con el texto más avanzando". Así, Medel ha recordado que "la principal novedad de la Ley riojana es que amplía el concepto de víctima de violencia de género lo que la convierte en la más ambiciosa del Estado porque, además de los menores, la Ley de La Rioja incluye a otros colectivos como las personas mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia sujetas a la tutela, guardia o custodia de la mujer víctima de violencia de género que sean víctimas de dicha situación".

Pero, además, la Ley Contra la Violencia de Género elaborada por el Ejecutivo regional reconoce como actos de violencia de género todas sus formas y manifestaciones incluyendo expresamente; la violencia física, psicológica, sexual, económica, ambiental, simbólica, institucional, violencia en la pareja o expareja, el feminicidio, las agresiones y abusos sexuales, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz o forzado, las violencias originadas por la aplicación de tradiciones culturales, la violencia derivada de conflictos armados, la ciberviolencia, violencia vicaria, violencia que se ejerce a través de medios de comunicación o publicidad o cualquier otra forma de violencia social o patrimonial que lesiones la dignidad, la integridad o la libertad de las víctimas.

IMPLICACIÓN DE LOS HOMBRES EN LA LUCHA POR LA IGUALDAD

Por su parte, el director general de Servicios Sociales, Pablo González, ha adelantado la conferencia que impartirá Ritxar Bacet el próximo jueves en Logroño a cerca de 340 alumnos y alumnas de La Rioja.

Este investigador social y especialista en género y masculinidades abordará en su conferencia la necesidad de incorporar a los hombres en la lucha por la consecución de la igualdad y, muy especialmente a los jóvenes. Pero, además, y desde la Dirección General de Servicios Sociales, se están llevando a cabo diversas acciones formativas con el mismo objetivo, erradicar la violencia de género.

En este sentido, González ha recordado la nueva formación online y gratuita diseñada por el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, a profesionales con el fin de detectar, prevenir e intervenir ante posibles casos de explotación sexual infantil y adolescente.

"Somos conscientes del sufrimiento de los niños, niñas y adolescentes víctimas de esta terrible vulneración de sus derechos fundamentales. De esta forma, y como consecuencia de la invisibilidad de esta problemática y su escaso conocimiento, hemos diseñado esta formación dirigida a profesionales implicados directa o indirectamente con la atención a la infancia y adolescencia como profesionales del Trabajo Social, Educación Social, Psicología o Enfermería, entre otros" porque, tal y como ha asegurado, "el maltrato a las niñas, niños y adolescentes sigue presente en nuestro entorno, tanto en sus formas clásicas como en otras nuevas de las que antes no se tenía noticia o simplemente no existían o al menos no con el formato actual". Esta formación se está desarrollando durante todo el mes de noviembre.

Pero, además, desde esta Dirección General se ha puesto en marcha una nueva edición de otras dos formaciones online sobre violencia de género en adolescentes y en la inmigración. En este caso, esta formación, ha detallado González, está dirigida a profesionales del trabajo social, psicología, educadores, profesionales del ámbito de salud, cuerpos y fuerzas de seguridad y, en definitiva, aquellos dedicados a la detección y atención a las víctimas de violencia de género y a los y las interesadas en ampliar sus conocimientos sobre violencia de género, "una acción más con al que continuar luchando contra este grave problema social y que se está desarrollando a lo largo del último trimestre del año".

Asimismo, se ha realizado una iniciativa para involucrar a los más jóvenes en esta lucha. "Hemos distribuidos en los centros educativos de La Rioja una serie de vinilos con unos lemas y unas frases que refuerzan las relaciones positivas e igualitarias entre la juventud".

De igual forma, y desde la Dirección General de Igualdad también se están llevando a cabo acciones. Así, la directora general, Emilia Fernández, ha explicado que para potenciar que la nueva Ley sea lo más efectiva posible, "entendemos, como Gobierno, que la sensibilización, la información y los recursos de los que dispone la ciudadanía riojana en la lucha contra la violencia de género, deben ser accesibles para todas las personas, sobre todo para los colectivos más vulnerables como son, las doblemente discriminadas, mujeres con discapacidad intelectual".

Teniendo presente esta cuestión, se han editado en formato impreso 2.000 ejemplares de las guías en lectura fácil elaboradas el año pasado con la colaboración de la entidad Igual a ti. En concreto se han adaptado a lectura fácil las guías de sensibilización sobre la violencia de género y de violencia sexual en la juventud.

La lectura fácil, ha apostillado Fernández, "va dirigida a personas con dificultades cognitivas o intelectuales, pero es algo que beneficia a buena parte de la sociedad porque todas las personas podemos ver en algún momento de la vida nuestras capacidades cognitivas disminuidas y porque la lectura fácil también es de gran ayuda para personas mayores, personas con bajos índices de alfabetización o incluso personas que desconocen el idioma".

Estas guías se van a distribuir entre diversas entidades de La Rioja como Aspace-Rioja, ARFES, Plena Inclusión, Arpa Autismo rioja, la Asociación Igual a Ti, Asprodema, Futurioja, Asociación ARFRAX, Arsido, La Rioja sin Barreras y en diversos organismos públicos como la Oficina de Asistencia a la Víctima, centros de servicios sociales, el Centro Asesor de la Mujer, el Centro de Documentación de la Rioja, el Instituto Riojano de La Juventud, institutos de enseñanza secundaria, equipos de orientación y el Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo. Pero, además, este material está disponible para toda la ciudadanía en esta dirección web.