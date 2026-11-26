El consejero de Política Local Daniel Osés, ha visitado hoy, día 26, el municipio de Torrecilla sobre Alesanco, con motivo de la reciente finalización de las obras de urbanización de la calle Camino de Santiago - GOBERNO RIOJANO

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha visitado hoy, día 26, el municipio de Torrecilla sobre Alesanco, con motivo de la reciente finalización de las obras de urbanización de la calle Camino de Santiago, que han sido promovidas por el Ayuntamiento de la localidad y financiadas por el Gobierno de La Rioja mediante una aportación económica de 43.124,40 euros.

Esta cuantía, que pertenece al bienio 2025-2026 del Plan de Obras y Servicios Locales del Ejecutivo regional, ha permitido abonar el 90 por ciento de los 47.916 euros que ha supuesto la inversión total.

El 10 por ciento restante ha corrido a cargo del Consistorio local.

En la visita también han participado el director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, el alcalde la localidad, Narciso Ibarra, así como miembros de la corporación local y representantes de la empresa que ha ejecutado la obra.

Durante la misma, Osés ha subrayado que "se trata de una actuación muy importante para el municipio, ya que ha adecuado una zona que estaba sin urbanizar, concretamente una de las calles principales del municipio y, por tanto, es una obra que va a redundar en una mayor comodidad y calidad de vida para los vecinos".

Por su parte, el alcalde del municipio ha agradecido al Gobierno de La Rioja "el esfuerzo económico que ha hecho para poder hacer realidad este proyecto que ha permitido mejorar mucho una calle que antes era de tierra y piedras".

Por un lado, esta actuación ha servido para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad peatonal, al sustituir el anterior firme de tierra por un nuevo pavimento de hormigón. Asimismo, ha permitido impulsar un sistema de saneamiento y abastecimiento de agua del que la calle carecía hasta ahora. Todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos de este eje viario situado al noroeste del casco urbano.

La nueva pavimentación tiene una superficie total de 255,80 metros cuadrados y un ancho de entre 6 y 9,9 metros, según tramos. Esta intervención se ha resuelto mediante la extensión de una solera de hormigón de 20 centímetros de espesor, sobre una base de zahorra natural. El pavimento está rematado a ambos lados de la calle por un bordillo de hormigón bicapa de color gris.

Asimismo, el vial cuenta con un banco de madera y acero, como también una papelera basculante.

Bajo el firme, se ha instalado una tubería de PVC para el saneamiento de agua de 43,90 metros de longitud, que incorpora tres nuevos pozos de registro y acometidas domiciliarias.

Para la recogida de las aguas pluviales se han dispuesto cuatro sumideros conectados a dicha tubería.

Igualmente, se ha desplegado una nueva canalización de polietileno, de 39,80 metros de longitud, para abastecer de agua potable a los vecinos de la calle. Esta dispone de una válvula de corte, 3 acometidas domiciliarias e hidrantes.

Se trata de una calle con un importante tránsito de personas, no sólo de vecinos, sino también de peregrinos que realizan el Camino de Santiago y se desvían hacia San Millán de la Cogolla.

Debido a que con anterioridad tenía firme de tierra, se levantaba gran cantidad de polvo, lo que dificultaba el tráfico peatonal y rodado.

Además, la plataforma se encontraba en mal estado, con un trazado irregular, pendientes constantes y ligeros quiebros, lo que provocaba caídas y tropiezos de los viandantes.

Por otro lado, la ausencia total de servicios de agua originaba molestias para los vecinos de la calle, de modo que era una actuación muy demandada a la que se ha dado respuesta.