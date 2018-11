El Gobierno local rechazará el recurso contra la Casa de las Letras, que achaca a "una animadversión personal"

Publicado 14/11/2018 13:29:37 CET

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno municipal, Miguel Sáinz, ha adelantado este miércoles que el Ejecutivo local rechazará casi con total seguridad el recurso presentado contra el proyecto de la Casa de las Letras por el responsable de la Oficina de Rehabilitación y del Casco Histórico, Jesús González Menorca, que ha achacado a "una animadversión personal" hacia su superior, el director general de Arquitectura, Rafael Alcoceba.

En la habitual rueda de prensa para abordar los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, Sainz se ha referido a este asunto, del que ha considerado que lo ha presentado "un funcionario de la Casa en calidad de vecino" y ante el que ha lanzado "un mensaje claro y contundente de tranquilidad y normalidad" acerca del proyecto.

"El proyecto -ha aseverado- está completo, cuenta con todos los informes y ha sido valorado bajo la supervisión tanto del director general de Arquitectura como de los técnicos municipales de este departamento. Por eso, el proyecto es susceptible de continuar con su licitación como estaba previsto".

A su juicio, el recurso "es desafortunado" y contiene "apreciaciones subjetivas" sobre un proyecto al que "es curioso que el mismo recurrente diga que no ha tenido acceso". "Pone en cuestión el proyecto de forma temeraria, un disparate porque se pone en cuestión todo el trabajo del Area de Arquitectura, al frente del que está Rafael Alcoceba, un arquitecto de reconocido prestigio y acumulada experiencia", ha dicho.

Para Miguel Sainz, se trata de "un recurso personal y subejtivo, lleno de apreciaciones temerarias, realizado por un subordinado del director general de Arquitectura, cuando no está ni siquiera destinado en el Area de la que sale el proyecto, sino que está destinado en la Oficina de Rehabilitación y del Casco Histórico". "Ni siquiera ha pedido el expediente", ha apostillado el portavoz municipal.

Por todo ello, ha considerado que esta situación se debe "a un tema personal, de clara animadversión personal del recurrente hacia su superior", algo, ha afirmado Sainz, que "debería haberse resuelto por los cauces internos que hay en la Casa para este tipo de situaciones, sin trascender en un recurso temerario y mucho menos, hacerse un tema mediático".

En cuanto a los aspectos planteados en el recurso, el portavoz ha afirmado que "no es necesaria una oficina de supervisión específica, que solamente es obligatoria para proyectos externos", como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la estación de autobuses, pero no en la Casa de las Letras "porque no se trata de un proyecto firmado fuera del Ayuntamiento".

De este modo, y tras afear la recurrente "que ha puesto en tela de juicio de forma temeraria el trabajo de sus compañeros" en lo que ha considerado "un claro error por su parte", Sainz ha subrayado que "el proyecto es válido para seguir adelante" y que el recurso "no va a repercutir en el devenir de un proyecto municipal necesario para la zona".

"Se contestará en breve al recurso", ha avanzado Miguel Sainz, quien, pese a todo, ha adelantado que "será rechazado, no por decisión del equipo de Gobierno, sino por un tema objetivo y cualitativo: el proyecto está completo y su licitación va a seguir adelante". Por último, ha llamado a "la responsabilidad" los Grupos Municipales "para no echar leña al fuego" en este asunto.