El Gobierno propone actividades de observación del cielo nocturno y visitas guiadas a los Centros de Interpretación

El Gobierno propone actividades de observación del cielo nocturno - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, organiza nuevas actividades de 'Pasea La Rioja' del jueves, día 13, al domingo, 16 de agosto, dirigidas a diferentes públicos, y que darán a conocer algunos de los enclaves más representativos de La Rioja a través de paseos interpretativos, actividades de observación del cielo nocturno y visitas guiadas a los Centros de Interpretación.

La programación comenzará mañana, jueves, con Naturaleza ante tus ojos, una propuesta que pone en valor el área recreativa del Achichuelo, uno de los enclaves emblemáticos del Parque Natural de la Sierra de Cebollera. Ese mismo jueves por la tarde se celebrará Historias del Alto Najerilla, una visita guiada al Centro de Interpretación 'Casa del Maestro', en Ventrosa de la Sierra, que permitirá acercarse a la memoria y al modo de vida de los pueblos del Alto Najerilla a través de los objetos que conserva este espacio, con especial atención a la 'Revista del Najerilla'.

El viernes, 14 de agosto, tendrá lugar una nueva jornada de 'Noches Estrelladas' en Ajamil de Cameros, dentro del Destino Turístico Starlight Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, reconocido internacionalmente por la calidad de sus cielos nocturnos.

La Agrupación Astronómica de La Rioja acompañará a los participantes en un recorrido por las principales constelaciones para descubrir sus mitos y leyendas y observar otros objetos celestes, como planetas y la Luna. La jornada se completará previamente con el paseo interpretativo Sendas de otras luces, para reflexionar, a través del paisaje nocturno, sobre las luces que nos rodean y sobre qué cielos nocturnos queremos conservar en los lugares que habitamos.

El programa se trasladará el sábado, 15 de agosto, a Santa Engracia del Jubera con otra cita de 'Noches Estrelladas', que invitará a descubrir el cielo nocturno de la Reserva de la Biosfera junto a la Agrupación Astronómica riojana. La experiencia permitirá conocer las principales constelaciones, sus mitos y leyendas y otros objetos celestes visibles durante la noche, y se completará también con el paseo interpretativo Sendas de otras luces.

El domingo, 16 de agosto, el Parque Natural de la Sierra de Cebollera acogerá una doble propuesta desde San Andrés de Cameros. En primer lugar, 'Historias de la Sierra', una visita guiada al Centro de Interpretación Museo Etnográfico que permitirá conocer, a través de los objetos conservados, la memoria y el modo de vida tradicional de los pueblos serranos.

La jornada se completará con el paseo interpretativo La sierra con mirada de mujer, un recorrido por la memoria de San Andrés de Cameros y de sus protagonistas a través de los objetos de la vida cotidiana de otro tiempo. El paseo profundiza en la relación de los habitantes con la sierra, la importancia de la vida comunal y tradicional y el papel de las mujeres en el bienestar y la economía de estos pueblos.

Todas las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa, que puede realizarse a través de la página web https://pasea.larioja.org/actividades. Para consultar más información, está disponible el teléfono 608 339 319, de lunes a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, y el correo electrónico pasealarioja@larioja.org