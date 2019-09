Gobierno regional y OMT colaborarán para impulsar La Rioja como destino turístico mundial

Publicado 25/09/2019 15:25:01 CET

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casi un centenar de trabajadores procedentes de la sede española de la Organización Mundial del Turismo (OMT) -organismo de Naciones Unidas para la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible- han podido conocer esta mañana el trabajo que se realiza en la Bodega Institucional de La Grajera.

Los expertos, de 43 nacionalidades distintas, y el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, han recorrido las áreas de cultivo, elaboración y crianza del vino institucional y han descubierto la importante labor de investigación y conservación de variedades de uva autóctonas que lleva a cabo la institución.

Acompañados por el consejero de Desarrollo Autonómico, José Ignacio Castresana, y la directora general de Turismo, Amaia López de Heredia, los representantes de la OMT también han conocido el trabajo de la Almazara Experimental Finca La Grajera, en la que se elaboran aceites con las variedades más importantes de la región, procedentes de las 8 hectáreas de olivos que se encuentran alrededor del propio trujal, muchos de ellos recuperados de diferentes zonas de La Rioja.

En la visita, José Ignacio Castresana ha apuntado la especial coincidencia de que el secretario general, Pololikashvili, sea natural de Georgia, cuna del vino, lo que le une a La Rioja, cuna del castellano.

"Esta visita de trabajo coincide con el interés que tenemos desde el Gobierno de convertir a La Rioja en un referente del enoturismo español y mundial, nos permite estudiar acuerdos de colaboración futuros y los miembros de la OMT pueden conocer La Rioja en tiempo de vendimia; y ahora esperamos tener cien prescriptores de primera categoría que puedan contar las bondades de nuestro territorio", ha destacado el consejero.

Por su parte, Amaia López de Heredia ha celebrado que este fuera su primer acto oficial como directora general de Turismo y ha afirmado que trabajará "en el desarrollo turístico y especialmente enoturístico de La Rioja".

"Esta es una tierra que enamora y una región con muchísimas potencialidades", ha apuntado. "Espero que esta visita sea el germen de una colaboración fructífera y trabajemos juntos en ese reto de convertir a La Rioja en un destino enoturístico sostenible, competitivo y de referencia a nivel mundial".

Zurab Pololikashvili ha destacado su estrecha relación con La Rioja, un destino que él mismo propuso para este viaje, como "una oportunidad para promocionar y promover" la región.

"La Rioja tiene mucho potencial para ser un destino a nivel mundial, no solo en España", ha señalado. "Estamos alineados y comprometidos con el Gobierno Español, con proyectos muy interesantes y muy importantes; el año que viene queremos anunciar el año del turismo rural y no puede haber destino mejor que La Rioja para promocionar no solo enoturismo, sino también turismo rural, porque tenéis una infraestructura magnífica, naturaleza, tiempo, gente, gastronomía, cultura.. Y todo eso es turismo".

Al término de la visita, el equipo de la OMT ha participado en una cata conducida por el enólogo Juan Bautista Chávarri, referente en la investigación vitivinícola riojana y española.