El Gobierno de La Rioja colabora con Escape Rioja, una nueva propuesta de ocio basada en nuestro paisaje y viñedo

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, participa en la presentación de Escape Rioja, iniciativa financiada en el marco del programa Proyectos piloto y emblemáticos para el reto demográfico - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha participado hoy, día 20, en la localidad de Gimileo, en la presentación de Escape Rioja, una nueva iniciativa de ocio y cultura para el medio rural que ha obtenido una ayuda de 29.542,61 euros dentro de la convocatoria 2026 del programa de Proyectos piloto y emblemáticos para el reto demográfico en La Rioja.

Este proyecto, impulsado por la joven emprendedora Diana Rebollar y que ya ha superado los 500 participantes, organiza juegos al aire libre, de lógica y resolución de enigmas, adaptados al entorno rural y a nuestro patrimonio histórico, cultural y paisajístico.

Así, las actividades se llevan a cabo en enclaves singulares de La Rioja (viñedos, calados, bosques, exteriores de ermitas*), lo que potencia la experiencia inmersiva y convierte a los participantes en protagonistas activos del entorno.

Osés ha felicitado a Rebollar por haber impulsado "esta iniciativa atractiva, novedosa y diferente que combina cultura, arraigo y diversión", y ha animado a "apoyar ideas como esta que permiten dinamizar la vida social y cultural de los municipios e impulsar la actividad económica".

Por su parte, Rebollar ha destacado que "Escape Rioja aprovecha la demanda existente en los juegos de escape y lo fusiona con la temática más característica de la región, poniendo el viñedo y el paisaje como elemento diferenciador en un juego pensado para grupos de empresas y particulares". Esta iniciativa mantiene abierta la reserva de plazas para su primer juego, 'ALQUIMIUM: EL Rito Sagrado del Bodeguero Alquimista', que empezó a rodar en el mes de abril con una serie de enigmas relacionados con el mundo del viñedo y de la alquimia, con el viñedo como paisaje protagonista.

Escape Rioja, que ha contratado a un empleado, se desarrolla en municipios riojanos de menos de 5.000 habitantes, entre ellos, Cuzcurrita de Río Tirón, Briones, Ochánduri, Villalobar de Rioja, Ollauri, Hormilleja, El Rasillo de Cameros, Manjarrés, Bañares, Castilseco, Ventosa y Albelda de Iregua, así como en las cabeceras de comarca de Haro y Nájera.

Además, cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Cuzcurrita de Río Tirón, Ochánduri, Anguciana, Viguera y el Rasillo de Cameros, de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA), del espacio Micalanda Bela Domo de Gimileo y del joven productor Diego López Treviño (La Huerta de Valpierre).

Respondiendo a uno de los requisitos del programa, Escape Rioja se apoya en el uso de las nuevas tecnologías como elemento clave en su desarrollo y consolidación.

Así, la web https://escaperioja.com/ cuenta con pasarela de pagos que facilita la compra anticipada para una gestión eficiente de las reservas, ofreciendo seguridad y comodidad al cliente.

Por último, el plan de sostenibilidad de esta iniciativa garantiza el respeto al entorno natural y cultural, asegurando un uso responsable de los espacios, así como un impacto positivo para el medio rural, a través del fomento de la actividad económica o la creación de empleo, entre otras ventajas.

Casi un millón de euros para 16 iniciativas rurales Este año, el Gobierno de La Rioja ha financiado un total de 16 iniciativas de dinamización rural a través del programa de Proyectos piloto y emblemáticos, que ha supuesto una inversión total de 986.548,77 euros y ayudas que oscilan entre los 10.177.60 euros y los 80.000 euros.

Las actividades subvencionadas se están llevando a cabo en un total de 15 localidades: San Millán de la Cogolla, El Rasillo de Cameros, Ausejo, Ortigosa de Cameros, Terroba, Uruñuela, Jalón de Cameros, San Román de Cameros, Berceo, Baños de Río Tobía, Ocón, Anguiano, Tricio, Cuzcurrita del Río Tirón y San Torcuato (2 proyectos).