El Gobierno de La Rioja licita las obras de construcción del nuevo colegio de Nalda por 4,8 millones de euros

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LOGROÑO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo ha dado cuenta al Consejo de Gobierno celebrado hoy, día 13, de la licitación de las obras de construcción del nuevo centro educativo de Infantil y Primaria de Nalda, por un importe total de 4.879.009,23 euros, financiados por fondos europeos FEDER 2021-2027, con un plazo de ejecución de 18 meses. Este trámite llega apenas un mes después de que este mismo órgano, el Consejo de Gobierno, autorizase a la Consejería la inversión.

Las obras del colegio, que sustituirá al actual y se construirá en el mismo emplazamiento, permitirá disponer de un nuevo edificio moderno y funcional, con más espacios y acorde a todas las necesidades de la comunidad educativa de la localidad. La previsión es que los trabajos de construcción comiencen el próximo año 2027.

El centro educativo de Nalda se constituirá en un nuevo edificio de planta baja (usos comunes), planta semisótano (Educación Infantil) y dos plantas superiores (Educación Primaria). El acceso principal se ubicará en la Plaza de la Tela y contará con un segundo acceso secundario, abierto hacia la calle Piscinas. La presencia del polideportivo municipal a escasos metros permitirá su utilización por parte del alumnado para las actividades de Educación Física.

En la planta baja se localizarán los espacios destinados a despachos y administración, además de una sala polivalente y comedor. La planta primera y segunda presentarán una distribución muy similar, con aulas de Educación Primaria, sala de profesores, sala de reuniones y un aula destinada a apoyos en la primera planta. En la segunda se ubicarán otras dos aulas de Primaria, un gran espacio destinado a biblioteca/sala de informática y aulas de desdobles.

En la planta semisótano, con vistas y salida directa al patio de Infantil, se dispondrán dos aulas de Infantil, divididas con un tabique móvil que permita su agrupación y cada una de ellas con baño propio. El patio de juegos tendrá dos niveles: en la zona superior, a cota de la planta semisótano, se ubicará el porche cubierto de los alumnos de Educación Infantil, mientras que, en la zona inferior, de mayor superficie y a cota de calle, se localizarán la pista deportiva y el porche abierto del alumnado de Primaria.

Entre los dos niveles se proyectarán un graderío y una conexión peatonal adaptada y, sobre la cubierta del porche de Primaria, el equipamiento de los juegos de Infantil.

El edificio dispondrá de aseos accesibles para alumnado y profesorado para atender adecuadamente a la diversidad de usuarios. Además, la organización del nuevo centro permite diferenciar usos, facilitar recorridos y mejorar las condiciones funcionales de confort, seguridad y eficiencia energética del colegio.

Además, el edificio dispondrá de un sistema de climatización mediante suelo radiante-refrescante alimentado por aerotermia. La iluminación será eficaz energéticamente con un sistema de control que permitirá ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, y un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de luz natural.

El CRA Moncalvillo, al que pertenecen los colegios de Entrena, Medrano, Nalda y Viguera, acoge este curso a un total de 202 escolares y 40 docentes, de los que 47 alumnos y 11 maestros se encuentran en Nalda.