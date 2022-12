El Gobierno de La Rioja suscribe con Luezas y El Collado el convenio para desarrollar sendas comunidades energéticas

LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las localidades de Luezas de Cameros (Soto en Cameros) y El Collado (Santa Engracia del Jubera) son las primeras poblaciones de la segunda fase que han adoptado la decisión convertirse en Comunidad Energética con el apoyo del Gobierno de La Rioja, que invertirá 200.000 euros en cada una de estas soluciones de autoabastecimiento a través de placas solares pensadas para núcleos alejados de la red de distribución eléctrica convencional.

El consejero de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía, Álex Dorado Nájera, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Celso González, y el director general de Transición Energética y Cambio Climático, Iván Moya, han suscrito hoy con los alcaldes de Soto en Cameros, Pedro Elías Cristóbal, y el de Santa Engracia del Jubera, Óscar Fernández, y los vecinos de Luezas de Cameros y El Collado sendos convenios para desarrollar estas comunidades energéticas.

Este tipo de sistemas de autoabastecimiento de energía eléctrica mediante instalaciones de paneles solares se han convertido en una fórmula de éxito, pionera en toda España, y en un apoyo importante para afrontar el reto demográfico en localidades de las sierras riojanas a las que no llega la red de distribución.

De hecho son ya una realidad en Treguajantes (Soto en Cameros) y en Larriba de Cameros (Ajamil de Cameros) y en los próximos días también entrarán en marcha en funcionamiento los sistemas de San Martín del Jubera y Santa Marina (ambas aldeas de Santa Engracia del Jubera) y completar así la primera fase impulsada por la dirección general de Transición Energética y Cambio Climático de la Consejería.

En palabras del consejero Álex Dorado "gracias a las comunidades energéticas estamos contribuyendo a dar servicios básicos como la energía, mitigar el cambio climático, con una solución basada en energías renovables que no emiten CO2 y, por tanto, no contribuyen al cambio climático. Además, los vecinos sólo pagan el mantenimiento de la instalación, ya que la energía no tiene coste alguno y se dota a estas aldeas de la calidad de vida y de servicios que necesitan para luchar contra la despoblación y dinamizar el mundo rural".

"Este tipo de soluciones, como estamos comprobando en Larriba y Treguajantes, aportan valor a las inversiones en estas aldeas y son un apoyo para que los vecinos se animen a rehabilitar viviendas o crear pequeños negocios de ganadería, artesanía o turismo rural", ha expuesto.

La microred local de distribución que se planifica se compone de paneles solares Solarwatt de doble vidrio y 15 kilowatios de potencia, capaces de producir 20.000 kW/año de energía eléctrica. Además se acompañan de inversores, baterías de litio de 50 kWh de acumulación y un grupo electrógeno de 80 kW para garantizar la continuidad del suministro, que se distribuye en red hasta las viviendas que solicitan conectarse y participar en la inversión.

En esto acuerdos el Gobierno de La Rioja aporta en torno a los 200.000 euros por localidad, los ayuntamientos contribuyen con 10.000 euros cada uno para la financiación del coste total y cada vecino 1.500 euros para ser comunero de la infraestructura.

En esta una segunda fase, además de Luezas y El Collado, se baraja dotar de suministro eléctrico a Turza (Ezcaray) Zenzano (Lagunilla del Jubera), Ambas Aguas (Muro de Aguas), San Vicente de Munilla (Munilla) y Carbonera (Bergasa).

COMUNIDADES ENERGÉTICAS, PIONERAS EN LA RIOJA

La Rioja cuenta con 174 municipios y solo 9 tienen más de 5.000 habitantes. En este contexto, hay localidades y pedanías alejadas de la red que no cuentan con electricidad, por lo que, para el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, "este sistema de comunidades energéticas aporta una solución medioambiental, social y financieramente sostenible".

El Gobierno de La Rioja invierte este año 605.220 euros en promover el concepto de comunidades energéticas basado en compartir la gestión de una infraestructura de generación de energía eléctrica por parte de los vecinos. Para la selección de municipios, la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía, en coordinación y colaboración con los ayuntamientos, ha analizado aquellos núcleos con mayor densidad de población fija y flotante y ha valorado las localizaciones en las que el proyecto pudiera tener una mejor acogida.