El Gobierno riojano desvela que trabaja "discretamente" para que Talleres Lispar "se quede en La Rioja"

El consejero de Hacienda recuerda que a La Rioja han llegado 188,5 millones € de fondos europeos en el marco del Plan de Transformación

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Autonómico, José Ángel Lacalzada, ha desvelado que el Gobierno regional está trabajando "discretamente" para que Talleres Lispar "se quede en La Rioja", evitando que traslade la totalidad de la producción a la localidad navarra de Mendavia.

Lacalzada ha respondido de este modo, en el Parlamento de La Rioja, en la sesión de pleno extraordinario, a una pregunta planteada por la portavoz del Grupo Parlamentario de IU, Henar Moreno, sobre la intención de la compañía de trasladar la producción de La Rioja a Navarra.

El consejero de Desarrollo Autonómico ha recordado que "este Gobierno ha apostado por la reindustrialización de La Rioja, que está dando resultados", recordado inversiones que va a desarrollar tales como la de Heinz Ibérica o Transportes Royo.

En el caso de Talleres Lispar ha señalado que su departamento "ha mediado de forma discreta" tanto con la dirección como con el Comité de Empresa para mantener la empresa en la comunidad riojana. De hecho, ha avanzado que mañana habrá otra reunión con el Comité de Empresa.

Ha recordado que hace dos años "hubo posibilidad, donde se encuentra Standard Profil, de hacer la fusión, pero por diferentes motivos no se pudo llevar a cabo por parte de empresa". No obstante, ahora "estamos trabajando en un plan para que se queda el cien por cien de la empresa en La Rioja, de forma responsable y discreta".

Uno de los "problemas" que ha manifestado Lacalzada es que las instalaciones de Mendavia de la compañía "son propias" y las que tiene en La Rioja "son alquiladas", por lo que "estamos trabajando para ver de qué forma sea posible que todas las instalaciones se queden en La Rioja", teniendo en cuenta que los 240 trabajadores de las dos sedes "son casi todos riojanos".

Por su parte, Moreno ha manifestado que "no dudo que trabaje para evitar esto, pero el problema de la deslocalización no es nuevo, y, por ello este Gobierno empieza tener un problema cuando solo pone de manifiesto los datos positivos", por lo que le ha invitado a que "se centren en los lugares donde hay enormes dificultades".

La parlamentaria de IU ha lamentado que "ya está consumado" el hecho de que 45 trabajadores "tengan que trasladarse a Mendavia", así como "se intuye, por la memoria presentada ante la autoridad laboral, la necesaria voluntad de trasladar la producción de La Rioja a Navarra", algo que "es preocupante, no solo por el traslado, sino por las diferencias laborales de una comunidad u otra".

PLAN DE TRANSFORMACIÓN

Antes, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Diego Bengoa, ha preguntado por el importe de los fondos de la Unión Europea que han llegado a La Rioja en el marco del Plan de Transformación de La Rioja, respondiendo el consejero de Hacienda, Celso González, que ha sido de "188,5 millones de euros".

El también responsable de Administración Pública ha acusado a los 'populares' de "darles rabia" que "esté funcionando el Plan de Transformación de La Rioja", recordando que de los 188,5 millones de euros llegado por parte de fondos europeos, 157 "los ha gestionado el Gobierno de La Rioja".

En su intervención, Bengoa, ha calificado de "ineficaz" dicho Plan, a causa de una gestión "desastrosa" de unos fondos europeos que suponen una oportunidad perdida "y no están sirviendo para acelerar la economía riojana, tal y como evidencia el nulo crecimiento del PIB en el primer trimestre del año".

El parlamentario popular ha exigido, asimismo, explicaciones sobre la devolución de 9 millones de euros de los fondos europeos al final del pasado año "al no ejecutarse", así como por las razones por las que La Rioja "no solicitó los fondos europeos para erradicar la pobreza, que no deja de crecer en nuestra Comunidad". "Trabajen para recuperar el tiempo perdido y conseguir que los fondos terminen de llegar de una vez por todas a las empresas, porque de momento no ha llegado ni un euro", ha concluido Bengoa.

A continuación, su compañero de formación, Alfonso Domínguez, ha cuestionado también sobre el Plan de Transformación para conocer el importe de fondos que ha llegado a las empresas. La respuesta, en este caso, ha recaído en el consejero de Desarrollo Autonómico, José Ángel Lacalzada, que ha reiterado lo expuesto por González, en que han sido 188,5 millones, de los que 157 "han sido gestionados por el Gobierno de La Rioja".

Les ha indicado a los 'populares' que "no entienden cómo se reparten los fondos europeos", ya que "han preguntado por ello hasta en cinco ocasiones", si bien les ha recordado que "se reparten a través de diferentes Conferencias Sectoriales, que, por ejemplo en Empleo ha derivado a La Rioja 10 millones de euros o 54 millones para turismo".

Ha apuntado que, a nivel empresarial, hay hasta 75 convocatorias abiertas, al tiempo que ha destacado que para proyectos de I+D o innovación se han destinado 3,88 millones de euros para las empresas riojanas, o que casi 500 hayan solicitado el 'kit digital'.

Por su parte, Domínguez, ha asegurado que el Plan de Transformación de La Rioja "no funciona". "2023 se acerca y ustedes miran con pereza y aburrimiento el fin de legislatura. Saben que no van a ganar las Elecciones porque frente a su radicalismo, inoperancia, mala gestión, los riojanos confiarán en el PP".

"Nadie va a echar de menos a Andreu y su Gobierno dentro de un año y estoy convencido de que el PP será capaz de arreglar sus desaguisados", ha apuntado. "Eso sí, su actual fracaso en la gestión de los fondos europeos va a provocar un daño irreparable a esta Comunidad. La Rioja es la Comunidad que menos fondos ha licitado. Hasta abril, la ejecución de los PERTEs era apenas de 600.000 euros. Ninguno de los cuatro proyectos emblemáticos está en marcha y las subvenciones planteadas no suponen ninguna innovación transformadora", ha concluido.

AYUDAS AL COMERCIO

Por otra parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Begoña Martínez Arregui, a través de una pregunta, planteada al consejero de Desarrollo Autonómica, ha reclamado al Gobierno de La Rioja que "intente hacer compatible que el comercio sea moderno y se adapte a las nuevas realidades y necesidades con su propia subsistencia", algo que a su juicio no está ocurriendo en la actualidad. Todo ello, porque ha recordado que en los últimos 6 años, La Rioja "ha perdido 300 comercios, 100 de ellos en Logroño, cae el empleo y la afiliación en el pequeño comercio, ha alertado".

La diputada del PP ha invitado al Ejecutivo de Andreu a "reorientar sus líneas de ayudas para apostar por el pequeño comercio de ciudad", ya que ha apuntado son escasas para alguien que vaya abrir un nuevo establecimiento.

En su respuesta, Lacalzada ha negado los datos expuestos por la diputada del PP, ya que la "tasa de cierre fue el año pasado de un 1,45 por ciento", así como ha reconocido que el Gobierno riojano "está trabajando para acompañar al sector comercial en el camino de la recuperación económica que ya se ha iniciado".