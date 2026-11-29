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LOGROÑO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Gota de Leche ha organizado su programación de actividades para el mes diciembre, dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años, y que incluye propuestas culturales, formativas y artísticas, además de exposiciones, sus asesorías y demás servicios estables.

El espacio municipal dedicado a la juventud de nuestra ciudad ofrece como cada mes una amplia programación que pretende dar respuesta a las necesidades e inquietudes de los logroñeses y logroñesas de hasta 35 años. Talleres, cursos, charlas, cultura y exposiciones y muchas otras opciones de ocio saludable y enriquecedor.

CURSOS Y TALLERES

En la oferta de cursos, La Gota de Leche ofrece el curso 'FL Studio', una formación de producción musical con el programa FL Studio para generar recursos sonoros, música electrónica y bases para otros estilos. Se trabajarán distintos tipos de sesiones y creación de Loops. Se orientará, sobre todo, a la composición de música electrónica y bases originales para canciones Rap.

El curso tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de diciembre entre las 19,00 y las 20,30 horas, estará impartido por David Rey y tiene un coste de 6 euros. Las inscripciones se abren el 1 de diciembre.

Los días 16 y 17 de diciembre, también entre las 19,00 y las 20,30 horas, se llevará a cabo el curso 'Crea un logo para tu vídeo'. En este taller se aprenderá a usar Adobe Illustrator, sin necesidad de conocimientos previos, para poder diseñar un logo y utilizarlo en proyectos personales. El precio de este taller es de 4 euros y las inscripciones se realizarán también a partir del primero de diciembre.

Por último, en materia formativa, La Gota de Leche ha organizado el curso 'Grabación de voces y efectos', unas jornadas técnico/prácticas sobre métodos de grabación de la voz y el proceso de compresión y ecualización en la etapa de postproducción. Este curso tiene un coste de 4 euros, plazas limitadas y posibilidad de inscribirse desde el 4 de diciembre.

LITERATURA, FILOSOFÍA Y ARTE

En materia literaria, La Gota de Leche será el escenario elegido para la presentación de la saga de novela negra de Irene Beisti. En este encuentro se presentan los libros de 'Cuando todo cambia' y 'Bajo otro nombre' de esta joven escritora. La cita es el 9 de diciembre a las 18,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Como cada mes, vuelven los 'Encuentros ilustrados', un espacio de relación en La Gota de Leche, dirigido a jóvenes ilustradores de Logroño, para conocerse, crear comunidad, generar sinergias, intercambiar experiencias, consejos o simplemente venir a trabajar en tus propios proyectos junto a otros ilustradores en un ambiente relajado y distendido. En esta ocasión, la cita será el 11 de diciembre a las 19,00 horas.

En cuanto a charlas, el 1 de diciembre a las 19,30 horas en el patio de La Gota de Leche habrá una conversación entre Carlos Vila, director de expansión de Mango, y creador del podcast '1,99 Retail' y Javier González, profesor de Diseño de Moda de la ESDIR. Mostrarán, dos perspectivas complementarias que permitirán explorar el universo de la moda desde dos ámbitos fundamentales: el empresarial y el creativo.

El café filosófico se cita este mes el sábado 19 de diciembre de 12,00 a 13,00 horas. Coordinado por Marina Rodríguez, el encuentro busca ser un espacio de diálogo para hacer filosofía, disentir y compartir con otros jóvenes.

EXPOSICIONES, CONCURSOS Y SERVICIOS ESTABLES

En cuanto a las exposiciones, La Gota de Leche acoge en su patio del 3 al 29 de diciembre la muestra 'Devenir hogar', de la autora Elisa L. Ramírez, ganadora de la Beca Inicia 2025 en la modalidad de Artes Plásticas.

Devenir Hogar consiste en explorar de qué formas puede transformarse un cuerpo para generar estas cavidades, huecos, escondites, en los que alojamos a aquellas personas que queremos, mutando, fragmentándonos y dislocándonos para poder generar un Cuerpo-hogar que ejerza de refugio.

El pasillo de la planta baja acoge del 3 al 30 de diciembre la muestra 'Experiencias de la Viajateca' con la exposición 'Colombia, corazón del mundo' de Roberto Astorgano. Además, el 17 de diciembre, a las 20,00 horas en el Patio de La Gota de Leche habrá una tertulia viajera con el autor de la muestra.

Y, por último, el pasillo de la primera planta recibe entre el 3 y el 29 de diciembre la exposición '35 años del fanzine La Ratilla. La eclosión del underground riojano' que recorre la historia de una publicación independiente nacida en 1991 en la Escuela de Arte de Logroño, que se convirtió en el motor de una intensa escena cultural y contracultural en La Rioja durante los años noventa.

Este mes de diciembre se celebrará la primera edición del concurso 'SCROLL-STOP . Vídeo vertical'. Se trata de un reto creativo en el que grabar y editar una pieza audiovisual vertical de 30 a 60 segundos que enganche en los dos primeros segundos. El concurso cuenta con cuatro categorías: historia completa, comedia, suspense y terror y arte visual y experimental. El plazo de presentación finaliza el día 19 y el 23 de diciembre a las 20,00 horas será la gala de entrega de premios. El ganador de cada categoría recibirá un premio de 200 euros.

El espacio municipal mantiene sus servicios estables de asesoría en materia laboral, audiovisual y asesoría Eurodesk, además de la cesión de espacios, el préstamo de materiales y los servicios de intercambios de idiomas, juegoteca, aula de estudio o las salas de ensayo, entre otros enclaves.