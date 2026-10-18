La Gota de Leche volverá a acoger en noviembre las Jornadas del Observatorio de la Juventud de Logroño 2026

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LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gota de Leche volverá a acoger el próximo mes de noviembre las Jornadas del Observatorio de la Juventud de la Ciudad de Logroño, una iniciativa que busca ofrecer herramientas y conocimientos para afrontar algunos de los principales retos que afectan a la población joven.

El programa de este año incluye tres sesiones: dos dirigidas a profesionales en activo de la educación formal y no formal y una destinada específicamente a jóvenes adolescentes.

La desinformación en internet y las redes sociales, el impacto de la inteligencia artificial y los patrones estéticos y su relación con la imagen corporal centrarán los contenidos.

La primera jornada, titulada 'Los jóvenes entre la IA y la información', se celebrará el miércoles 4 de noviembre, de 9,30 a 13,30 horas.

Dirigida a profesionales de la educación formal y no formal, contará con la participación de Lucía Selas, técnica de la Fundación Maldita, y Guillermo Cánovas, CEO de EDUCALIKE y experto en seguridad infantojuvenil en internet.

Ambos ponentes abordarán los fenómenos de la desinformación y la inteligencia artificial, dos ámbitos de especial relevancia para comprender el entorno digital en el que se desenvuelven los jóvenes y los desafíos educativos que plantea.

Las plazas son limitadas y será necesario realizar una inscripción previa a través de la web lojoven.es, disponible a partir de las 12 horas del lunes 19 de octubre.

Ese mismo día, de 17 a 18 horas, tendrá lugar la sesión dirigida a adolescentes, bajo el título 'Desinformados o informados: ¿Sabes detectar bulos en internet y redes sociales?'.

En este caso, Lucía Selas enseñará a los participantes a identificar contenidos falsos y desinformación en internet y las redes sociales, además de explicar los motivos que se encuentran detrás de estos fenómenos y las consecuencias que pueden tener.

La actividad también contará con plazas limitadas y requerirá inscripción previa, que podrá formalizarse a partir de las 12 horas del 19 de octubre.

LA IMAGEN CORPORAL Y LOS PATRONES ESTÉTICOS, EL 27 DE NOVIEMBRE.

La programación continuará el viernes 27 de noviembre con la jornada 'Jóvenes y patrones estéticos', que se desarrollará de 9,30 a 12,30 horas y estará dirigida, nuevamente, a profesionales en activo de la educación formal y no formal.

La sesión abordará dos fenómenos relacionados con la imagen corporal entre la población joven. En primer lugar, Beatriz Martínez, médica especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, analizará la denominada selfie dismorfia, un fenómeno vinculado a la percepción de la propia imagen y a los ideales estéticos difundidos en el entorno digital.

A continuación, Carlos Cobo, profesor de la Universidad de Cantabria, abordará el uso de esteroides entre los jóvenes.

Ambas intervenciones incluirán estrategias educativas y preventivas, así como propuestas de mejora para afrontar estas realidades desde los ámbitos educativo y profesional.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través de lojoven.es a partir de las 12 horas del jueves 12 de noviembre. Las plazas también serán limitadas.

Por último, si alguien quiere más información sobre las jornadas se puede contactar con el servicio Infojoven de forma presencial (C/ Once de Junio, 2), telefónica (941201615), por WhatsApp (628569018) o a través de la página web lojoven.es.